O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho, defendeu a atuação das forças policiais, negando falhas no policiamento que resultaram em 12 pessoas feridas, após confronto e cenas de guerra e selvageria e nas ruas do Recife, horas antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, no Arruda, neste sábado (1º), pelo Campeonato pernambucano.

Carvalho enfatizou a distinção entre torcedores reais e aqueles que incitam a violência, destacando esforços para responsabilizar os agressores.

- Vimos as imagens. São fortes. Posso dizer que não houve falha no policiamento. O que precisamos é entender que existem torcedores e existem aqueles que querem brigar, que podem ocasionar feridos e mortos. Isso nós vamos apurar. Já estamos identificando algumas dessas pessoas para que respondam - declarou.



O secretário também propôs uma maior colaboração entre os clubes, a Federação Pernambucana de Futebol e autoridades de segurança, sugerindo a implementação de biometria facial para melhorar o controle de acesso aos estádios.

- Temos que ter o uso da biometria facial. O controle, que é uma exigência de lei, que precisamos fazer ser empregada para que possamos separar o torcedor daquele que faça o crime - completou.

Policia Militar no entorno do Arruda antes de Santa Cruz x Sport. Foto: Marlon Costa/AGIF

Punição para Santa Cruz e Sport

O governo de Pernambuco anunciou também a proibição da presença de público em cinco partidas de cada equipe. A medida foi tomada após uma reunião de cinco horas entre a governadora Raquel Lyra, autoridades judiciais e de segurança do estado.

Pela agenda do Sport, os próximos jogos são contra Fortaleza, pela Copa do Nordeste (quarta, dia 5), Maguary, pelo Pernambucano (domingo, 8), o clássico com o Náutico (dia 15), Moto Club (dia 19) e CRB (5 de março), os dois últimos pelo Nordestão.

O Santa Cruz jogará sem torcida contra o Central (dia 15) e mais quatro partidas seguintes, que podem ser pela segunda fase e semifinais do Campeonato Pernambucano ou até pela primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.