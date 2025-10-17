Andreas volta ao Maracanã com o Palmeiras entre rejeição rival e sonho de protagonismo

Andreas Pereira será um dos personagens centrais do duelo entre Flamengo e Palmeiras, decisivo na corrida pelo título do Brasileirão. Hoje defendendo o Verdão, o meia reencontrará um Maracanã agora hostil e aposta na boa fase desde o retorno ao Brasil para se firmar como um dos protagonistas do time de Abel Ferreira.

De uma das referências técnicas, Andreas se transformou no principal vilão do Flamengo após falhar no lance que resultou no gol de Deyverson, responsável por garantir o título da Libertadores ao Palmeiras. Na ocasião, recebeu passe de David Luiz na intermediária defensiva, se atrapalhou com a posse e escorregou justamente na chegada do atacante rival, que partiu livre para vencer o goleiro Diego Alves.

Mesmo abatido, utilizou as redes sociais para se desculpar com a torcida rubro-negra, ao mesmo tempo que fez uma promessa: vou reconquistar vocês.

- Nação, to aqui com coração apertado! Hoje eu errei! Não faltou vontade, raça… e nunca vai faltar! Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses 3 meses me acolheu na família Flamengo com tanto carinho! Peço desculpas pelo erro de hoje! Eu prometo, vou reconquistar vocês - disse o jogador após a decisão da Libertadores.

Andreas Pereira ao lado de Deyverson durante partida entre Flamengo e Palmeiras, pela decisão da Copa Libertadores (Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP)

A promessa não se concretizou, e Andreas deixou o Flamengo, onde atuava por empréstimo, rumo ao Fulham, da Inglaterra, meses depois. Ao todo, foram 53 partidas e oito gols pelo clube, em uma passagem que, embora positiva, ficou marcada por um erro decisivo.

Retorno ao futebol brasileiro e "virada de página"

Após período na Inglaterra, Andreas Pereira aceitou retornar ao futebol brasileiro na tentativa de assegurar uma vaga na lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo. O destino foi justamente o rival daquela final em Montevidéu, que confirmou a contratação do meia após conversas frustradas no início do ano.

Ainda durante sua apresentação, o camisa 8 do Verdão tratou de encerrar o assunto e aproveitou para se declarar ao novo clube.

- Acho que o que aconteceu ficou no passado. Cheguei aqui e quero escrever minha história já no próximo jogo. Quero ter uma bela história e muitos títulos. Pra mim, isso é o mais importante, e espero ficar aqui o maior tempo possível - afirmou.

Andreas Pereira durante entevista de apresentação como jogador do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares)

Sem precisar de período de adaptação, Andreas assumiu a titularidade no Palmeiras, alternando entre segundo e terceiro homem do meio de campo, e se tornou uma das referências na melhor sequência da equipe na temporada.

Agora, o meia viaja ao Rio de Janeiro com a missão de espantar velhos fantasmas, encarar a torcida do Flamengo no Maracanã pela primeira vez e ajudar o Verdão a conquistar uma vitória que abriria seis pontos de vantagem sobre o rival, com dez rodadas restantes no Brasileirão.