Palmeiras se reapresenta após goleada e atualiza condição de lesionado
Khellven está recuperado de um trauma no pé e participou das atividades na Academia de Futebol junto com o restante do elenco
O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira (16), após golear o Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo participou de treino técnico com ultrapassagens, cruzamentos, finalizações e jogos em campo reduzido.
+ Dupla com Messi e gol no Allianz: Flaco vive sonho e ‘vira o dia’ para defender o Palmeiras
Em recuperação de um trauma no pé, Khellven treinou normalmente com o elenco. Com isso, deve ficar à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Flamengo, no domingo, confronto direto na corrida pelo título do Brasileirão.
A tendência é que Khellven assuma o lugar de Giay na equipe titular. A última partida do lateral foi na partida de volta com o River Plate, quando o Palmeiras venceu por 3 a 1 e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores.
Caso o lateral retorne, o Palmeiras irá praticamente zerar a lista de atletas no departamento médico. Atualmente, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que realizaram cirurgias, devem desfalcar o time pelo restante do ano.
Palmeiras encara o Flamengo em "decisão" pelo Brasileirão
Com 61 pontos, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão, três à frente do Flamengo, atual segundo colocado. Agora, as equipes voltam a se enfrentar em um confronto que pode ser decisivo na briga pelo título.
A bola rola às 16h (de Brasília) deste domingo (19), no Maracanã, em duelo válido pela 29ª rodada. No primeiro turno, os cariocas levaram a melhor e venceram por 2 a 0 no Allianz Parque.
