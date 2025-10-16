Palmeiras se reapresenta após goleada e atualiza condição de lesionado

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira (16), após golear o Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo participou de treino técnico com ultrapassagens, cruzamentos, finalizações e jogos em campo reduzido.

Em recuperação de um trauma no pé, Khellven treinou normalmente com o elenco. Com isso, deve ficar à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Flamengo, no domingo, confronto direto na corrida pelo título do Brasileirão.

A tendência é que Khellven assuma o lugar de Giay na equipe titular. A última partida do lateral foi na partida de volta com o River Plate, quando o Palmeiras venceu por 3 a 1 e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores.

Caso o lateral retorne, o Palmeiras irá praticamente zerar a lista de atletas no departamento médico. Atualmente, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que realizaram cirurgias, devem desfalcar o time pelo restante do ano.

Flaco López, reserva na vitória do Palmeiras sobre o Bragantino por 5 a 1, durante atividade na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras encara o Flamengo em "decisão" pelo Brasileirão

Com 61 pontos, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão, três à frente do Flamengo, atual segundo colocado. Agora, as equipes voltam a se enfrentar em um confronto que pode ser decisivo na briga pelo título.

A bola rola às 16h (de Brasília) deste domingo (19), no Maracanã, em duelo válido pela 29ª rodada. No primeiro turno, os cariocas levaram a melhor e venceram por 2 a 0 no Allianz Parque.