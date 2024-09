Fluminense tem pendências e seis decisões para tomar até o fim do ano

Felipe Melo e Marcelo possuem contratos com o Fluminense até dezembro de 2024 e podem deixar o clube na próxima temporada (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com um pouco mais de conforto, após deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão e conquistar classificação para as quartas de final da Libertadores, o Fluminense tem pendências a resolver. O clube tem seis jogadores em fim de contrato que podem deixar o elenco em dezembro.

Peças-chave na inédita conquista da Glória Eterna, Marcelo e Felipe Melo têm futuro indefinido. Enquanto o lateral-esquerdo tem 36 anos, o defensor possui 41 anos. Um fim de ciclo no futebol não pode ser descartado. Tudo depende do planejamento de vida de cada atleta.

Além da dupla, Diogo Barbosa, Manoel, Marquinhos e Lucumí possuem vínculos até o fim de 2024 e podem deixar o Fluminense. O colombiano está emprestado, e o Tricolor possui a opção de compra, mas o jovem poucas vezes foi utilizado no time profissional, seja por Fernando Diniz, seja por Mano Menezes.

Assim como o jogador estrangeiro, Marquinhos também está emprestado ao clube pelo Arsenal. O Time de Guerreiros tem a opção de compra do atleta. Após bom início, o camisa 77 sofreu com lesões e, consequentemente, perdeu espaço entre os titulares, principalmente com a chegada de Kevin Serna.

Nesse cenário e com o risco de perder dois jogadores da mesma posição, o Fluminense agiu no mercado do meio de ano e trouxe o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. Com isso, a equipe está preparada para perder um nome da função: Marcelo ou Diogo Barbosa.

Na defesa, Manoel fez apenas 11 jogos na temporada, o que representa os piores números anuais dele desde que se tornou profissional. No setor, o Tricolor contratou Thiago Silva e Ignácio, enquanto Thiago Santos continua uma opção bem utilizada em 2024.

É possível que os atletas em fim de contrato peguem a barca, que pode contar com outros nomes que tem vínculos se encerrando em dezembro de 2025. O clube tem chances de fazer grande reformulação e aspirar por novos objetivos na próxima temporada.