Sálvio Spínola diz se Fluminense x São Paulo pode ser anulado e explica polêmica

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 19:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma semana após a vitória do Fluminense sobre o São Paulo, o jogo entre os clubes segue cercado de polêmicas. Após a divulgação do áudio do VAR sobre o lance do gol do time carioca, o clube paulista deve entrar com um pedido de anulação da partida. O ex-árbitro Sálvio Spínola comentou a situação e explicou o erro de Paulo César Zanovelli na jogada.

- O Código Brasileiro de Justiça Desportiva diz que se pode pedir a anulação da partida por erro de direito. E tem erro de direito. Só que, pela lei, dois dias após a súmula ser divulgada, que foi no início da semana. O São Paulo não pediu a anulação após a súmula, pediu depois do áudio divulgado do VAR, porque aí está comprovado o erro de direito - disse Sálvio.

- O árbitro fala que deu vantagem, que não marcou a falta. Está de costas para o lance quando o Thiago Silva toca com a mão na bola. Ele tinha que apitar a falta ou marcar a falta do Thiago Silva. Tem um erro de direito caracterizado. O Tribunal que vai decidir se anula ou não a partida - completou o ex-árbitro, no programa "Apito Final".

O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após Thiago Silva tocar a bola com a mão e cobrar a falta, Marcelo recebeu, passou para Ganso, que escorou para Kauã Elias marcar o primeiro gol do Fluminense. Contudo, o árbitro não havia marcado a falta, o que gerou reclamação por parte do São Paulo dado o toque do zagueiro com a mão na bola.

🗒️ CONFIRA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO SÃO PAULO:

"O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a forma como foi conduzida a arbitragem na partida contra o Fluminense, no último domingo, no Maracanã, e os seus desdobramentos.

O áudio do VAR demorou cinco dias para ser liberado, sendo que a publicação ocorreu somente depois de dois ofícios protocolados pelo Clube.

Diante do conteúdo absurdo do áudio, o São Paulo Futebol Clube estuda junto ao seu corpo jurídico quais medidas serão tomadas daqui em diante."