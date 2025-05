Pitaco do Guffo: análise dos classificados na Copa do Brasil

Classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil: 12 clubes da Série A, 2 da Série B e 2 da Série C.

Com os jogos de volta desta quinta-feira, 22 de maio, completaram-se os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Irão disputar as oitavas de final 12 clubes da Série A, 2 da Série B e 2 da Série C. E entre eles algo em comum: realmente foram melhores que seus adversários, como mostro nesta breve análise dos classificados na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Nos dias 30 de julho e 6 de agosto já estão reservados para as partidas de ida e volta. Mas o sorteio dos confrontos ainda não tem data estabelecida pela CBF. O que fica mais interessante neste sorteio é que não há divisão de potes. Ou seja, todos os classificados podem enfrentar a todos, sem restrições.

Os Favoritos de sempre

Os confrontos onde havia muita discrepância entre as equipes, os times mais fortes simplesmente passaram o trator. O Flamengo, por exemplo, que entrou direto na terceira fase, não teve dificuldade pra golear o Botafogo-PB, com destaque do bom desempenho de Pedro, que está voltando na hora certa pra fortalecer o rubro-negro na temporada.

continua após a publicidade

RJ - RIO DE JANEIRO - 21/05/2025 - COPA DO BRASIL 2025, FLAMENGO X BOTAFOGO-PB - Pedro jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Botafogo-PB no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2025. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

São Paulo e Internacional também entraram na 3a fase e no jogo de volta, fizeram o que precisa ser feito contra equipes mais fracas: golear. O tricolor paulista também teve a boa notícia de Oscar brilhando e dando as cartas contra o Náutico, e a volta de Luciano como matador traz boas lembranças aos são paulinos. Já o colorado gaúcho teve que errar três pênaltis para golear o Maracanã do Ceará, mas finalmente o atacante Wesley marcou seu primeiro gol em 2025, tirando a zica que o perseguia.

Também fizeram a feira no jogo de volta o Galo, o Bahia, o Bragantino, o Cruzeiro e o Fluminense. Os times da primeira divisão, com elencos mais qualificados, quando jogam sério e decididos a vencer, terminam contrariando aquela máxima do futebol que diz “que nem sempre o melhor ganha”.

continua após a publicidade

As Decepções e as Zebras

O Palmeiras, um dos grandes favoritos a ganhar a Copa do Brasil, mesmo entrando apenas na 3a fase, penou para vencer o Ceará em dois jogos muito disputados. O placar de 3x0 na Allianz não mostra as dificuldades da partida, mas serviu para mostrar ao Brasil (alô Ancelotti!) que Estêvão está pronto pra Seleção.

Em Porto Alegre, o Grêmio que parece estar em uma espiral negativa sem fim, fez seis jogos no torneio e não venceu nenhum. Terminou justamente eliminado pelo CSA. O Retrô fez um jogo de excelência contra o Fortaleza e passou pras oitavas como a zebra que ninguém quer enfrentar. A displicência do Botafogo na derrota pro Capital não impediu sua classificação, mas se seguir jogando assim, terá dificuldades pra seguir adiante. E o Santos, com Neymar entrando no final, não superou o CRB e com isso, podemos ter um clássico alagoano na próxima fase.

Sem saudosismo, mas esta competição já foi mais democrática e com um volume maior de surpresas. Hoje, a diferença entre as equipes com mais dinheiro e condições termina pesando muito. Dificilmente veremos outro Paulista de Jundiaí, um Asa de Arapiraca ou um XV de Campo Bom surpreendendo como no passado. Na análise dos classificados na Copa do Brasil, os melhores seguem sendo favoritos e nem a suposta emoção do mata-mata mudará isso.