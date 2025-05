Lateral do Botafogo lamenta, mas minimiza derrota: ‘Rodar o elenco’

Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo saiu de campo no Mané Garrincha com a sensação de dever "quase" cumprido. Isso porque o time, que alinhou com uma formação quase toda reserva, perdeu para o Capital-DF por 1 a 0, avançando na competição graças ao placar agregado (4 a 1).

continua após a publicidade

➡️Botafogo perde para o Capital-DF, mas avança na Copa do Brasil

Único titular do Botafogo a começar a partida, o lateral-esquerdo Alex Telles admitiu após o jogo que a missão do time em Brasília não foi totalmente cumprida.

— Não 100%, porque queríamos vencer. Mas o mais importante é rodar o elenco também. Muitos que jogaram hoje (quinta) foram seus primeiros minutos e precisam de entrosamento. E sempre respeitando muito o adversário também. Foi um golaço deles, um chute de fora da área — considerou Alex Telles.

continua após a publicidade

Na avaliação do lateral do Botafogo, o time teve boas oportunidades para empatar a partida. De fato, o Botafogo chutou 14 vezes, mas apenas cinco delas tomaram o rumo da meta.

— Temos que focar agora na terça-feira. Exaltar também o trabalho de todo mundo, que hoje deu o máximo, independente do resultado — considerou Alex Telles, já projetando a partida decisiva com a Universidad de Chile, no Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Presente em pré-lista de Ancelotti, Alex Telles diz que foco é o Botafogo

Alex Telles também falou sobre a primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira, que acontecerá na segunda-feira (25). O lateral do Botafogo é um dos pré-convocados, assim como atacante Igor Jesus.

— Vejo como uma consequência do trabalho. Não só eu, mas meus companheiros. Igor merece estar também. Meu foco total é no Botafogo. Acho que, se for chamado, vai ser consequência dos jogos, do meu trabalho dia a dia. Estou tranquilo em relação a isso, mas obviamente que é o objetivo.