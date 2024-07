Jogadores do Palmeiras celebram título em 2015 (Foto: Reprodução / Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 08:02 • São Paulo (SP)

O centroavante Jonatan Cristaldo, ex-Palmeiras, é o novo reforço do São Bernardo, que atualmente disputa a Série C do Brasileirão. O argentino de 35 anos assinou contrato até o final do campeonato, e chega para ajudar o clube paulista a subir de divisão nacional.

Churry, como é conhecido, fez história com a camisa do Verdão. Sendo tratado como um "amuleto" da equipe entre os anos de 2014 e 2016, fez gols importantes e participou ativamente da conquista da Copa do Brasil de 2015, inclusive batendo um dos pênaltis da série decisiva contra o Santos na final.

Cristaldo estava no Independiente Petrolero, da Bolívia, desde o começo do ano. Na temporada atual, tem dois gols e três assistências em 12 partidas pela equipe, que está em sexto no campeonato nacional.

Além da experiência em solo brasileiro, o atacante também tem passagens no México, por Cruz Azul e Monterrey, e na Argentina, por Vélez Sarsfield, Racing e Newell's Old Boys. Antes de chegar ao Verdão, também vestiu as camisas de Bologna-ITA e Metalist Kharkiv-UCR.

Cristaldo esteve nas arquibancadas do Primeirão e acompanhou, no último final de semana, o empate sem gols com a Ferroviária. O São Bernardo está em quarto na competição, com 28 pontos, e volta a campo no domingo (28), às 16h30, enfrentando o ABC-RN no Frasqueirão.

Diferente das duas divisões de elite do futebol brasileiro, a Série C tem apenas um turno de enfrentamento entre todas as 20 equipes participantes. As oito melhores avançam para a segunda fase, e são dividas em dois quadrangulares; os dois melhores de cada grupo garantem vaga na Série B do ano seguinte, e o líder de cada chave avança para decidir o título da competição.

Cristaldo e Gabriel Jesus juntos antes de jogo do Palmeiras no Brasileirão (Foto: Cesar Greco)