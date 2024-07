Copiar Link

Publicada em 23/07/2024

O Palmeiras tem feito diversas partidas com pequeno intervalo de descanso e sofre com lesões no elenco. Nos últimos dias, três jogadores considerados titulares da defesa — Mayke, Murilo e Piquerez — se lesionaram e podem ser desfalques em momento delicado da temporada, com decisões de mata-matas se aproximando.

O caso mais recente e surpreendente foi o de Murilo. O zagueiro jogou os 90 minutos da partida contra o Cruzeiro, no último sábado (20), e foi constatada uma entorse no tornozelo direito, com diagnóstico divulgado na segunda-feira (22).

Mayke e Murilo estão lesionados (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Mayke foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto com a Raposa e foi diagnosticado com um edema na coxa direita. Marcos Rocha entrou na partida.

Na última semana, Piquerez também teve um diagnóstico de lesão, mas seu caso é mais grave. Na derrota para o Botafogo, o uruguaio sentiu problema no joelho esquerdo e teve uma lesão no menisco diagnosticada. Ele precisou passar por cirurgia, que foi bem sucedida, porém corre risco de retornar apenas em 2025.

Quem "sobrou" da defesa do Palmeiras?

Sem Mayke, Murilo e Piquerez, Gustavo Gómez e Weverton seguem "intactos" na defesa. O paraguaio foi desfalque durante o período da Copa América, enquanto o goleiro segue grande sequência como titular.

Abel Ferreira, Weverton e Gustavo Gómez (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Os substitutos

Para a vaga de Mayke, Marcos Rocha deve ser o substituto. Recém-contratado, o argentino Giay está apto a estrear e pode ganhar oportunidades.

Na zaga, os jovens das categorias de base Naves e Vitor Reis são as opções. Vanderlan repõe Piquerez na lateral-esquerda, com Caio Paulista sendo outra opção.

Veja a situação dos jogadores lesionados do Palmeiras

Bruno Rodrigues: cirurgia no joelho esquerdo

Lázaro: transição física

Estêvão: torções no tornozelo e joelho esquerdos

Piquerez: cirurgia no joelho esquerdo

⁠Mayke: edema na coxa

Murilo: entorse no tornozelo