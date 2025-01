O Atlético-GO começa a temporada com um objetivo claro: a manuntenção do título do Campeonato Goiano. Pelo menos é o que afirma o zagueiro Alix Vinicius, um dos destaques do Dragão. Figura carimbada no time, Alix colocou o estadual como prioridade.

- A gente começa o ano com uma prioridade, que é a defesa do título do Campeonato Goiano. Vamos começar uma nova história, virar a página do ano passado e ir em busca dos objetivos da nova temporada. Queremos esquecer e deixar para trás o que deu de errado no ano passado e mirar os pontos mais altos da nova temporada - comentou.

Para 2025, o Atlético-GO fechou a contratação do técnico Rafael Guanaes. Alix destacou as "ideias bem claras" do novo treinador, a quem foi só elogios.

- Os primeiros contatos com o professor (Rafael Guanaes) foram excelentes. Ele tem as ideias bem claras e a ambição que o clube necessita. Tenho certeza que tudo vai fluir bem. Mas temos que trabalhar para isso também. Não adianta somente falar. Temos que fazer. E estamos preparados para isso - afirmou Alix Vinicius.

Após derrotar o Goiânia por 2 a 0 no fim de semana, o Atlético-GO volta a campo nesta quarta, às 19h30, contra o CRAC, pela terceira rodada do Campeonato Goiano.

