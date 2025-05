Cruzeiro está próximo de garantir permanência de Marquinhos

O Cruzeiro está perto de comprar os direitos econômicos do atacante Marquinhos, de 22 anos, emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, até o fim da temporada. O clube celeste deve pagar 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) para contar com o jogador em definitivo. O pagamento será feito em várias parcelas. A informação do avanço das negociações com o clube inglês foi divulgada inicialmente pelo portal “Goal”.

Marquinhos chegou à Toca da Raposa no início da temporada, por indicação do técnico Fernando Diniz, que o conhecia do período em que estiveram no Fluminense. Com o ex-treinador, o atacante, revelado pelo São Paulo, atuou nos cinco jogos dirigidos por Diniz em 2025. E também nos quatro comandados pelo interino Wesley de Carvalho.

Com a chegada de Leonardo Jardim, Marquinhos perdeu espaço e, por fim, deixou até de ser relacionado para alguns jogos, neste mês, por causa da cláusula de obrigação de compra caso o atacante atuasse em 18 jogos no primeiro semestre.

Marquinhos já disputou 17 partidas oficias pelo clube, além dos dois jogos pela FC Series, em Orlando (EUA). Marcou um gol, contra o Itabirito (4 a 1), e deu uma assistência, na vitória sobre o Uberlândia (3 a 1), ambos pelo Campeonato Mineiro.

Contratação de Marquinhos é pedido da comissão técnica do Cruzeiro

Marquinhos, no entanto, ganhou a confiança do técnico português nos treinos e foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, no Mineirão, pela Copa do Brasil, e sobre o Fortaleza, pelo mesmo placar, na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, domingo (25), no Castelão.

Com a contratação em definitivo, Marquinhos deve assinar novo contrato com o Cruzeiro válido até dezembro de 2028.