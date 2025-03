Internautas reagiram à mudança de formato e a cor da taça do Campeonato Catarinense. O troféu, que foi apresentado na manhã deste sábado, não agradou os torcedores, que usaram as redes sociais para reclamar. O modelo anterior era em prata e possuía formato diferenciado. No entanto, com as alterações ficou semelhante a de outros estaduais.

O anúncio da alteração ocorreu durante a assinatura do acordo que oficializa a nomeação do troféu para "Taça Criciúma: 100 anos de emancipação", em homenagem ao centenário da emancipação da cidade. Agora dourado, o novo modelo criou alvoroço entre os fãs do Campeonato Catarinense por se assemelhar ao formato da taça do Paulistão.

Veja repercussão da web na mudança da taça do estadual

Como é a taça do Campeonato Paulista, que gerou critica a taça do estadual catarinense

O Campeonato Paulista 2025 reúne os maiores clubes do estado em uma competição repleta de rivalidades. (Foto: FPF)

O time que levantará a taça do Paulistão vai ser definido em confronto entre o Palmeiras e o Corinthians. A partida de ida da decisão do Campeonato Paulista será no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), com mando do Alviverde, no Allianz Parque.

O jogo de volta será com mando do Corinthians no dia 27 de março (quinta-feira). A bola rola na Neo Química Arena às 21h35 (de Brasília). Por ter a melhor campanha geral da competição, o Alvinegro tem o direito de decidir a final de duas partidas em casa. Vale ressaltar que os jogos terão torcida única, de acordo com a definição do Ministério Público de São Paulo.