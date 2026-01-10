menu hamburguer
Futebol Nacional

Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste sábado (10)

Internacional, São Paulo, Botafogo e Atlético-MG estão entre os que jogam

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
04:00
São Paulo volta a campo pela Copinha neste sábado (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)
São Paulo volta a campo pela Copinha neste sábado (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)
O sábado (10) será bastante movimentado na Copinha, com 28 jogos marcados pela terceira rodada de diferentes grupos. Duas partidas começam cedo, a partir das 8h45, enquanto o último confronto do dia inicia às 21h. Confira a agenda detalhada aqui no Lance!.

Agenda de jogos da Copinha deste sábado (10):

GRUPOHORÁRIO (DE BRASÍLIA)JOGOCIDADETRANSMISSÃO

16

8h45

Real Brasília-DF x União Cacoalense-RO

São Carlos

YouTube "Paulistão"

32

8h45

Portuguesa Santista-SP x CSE-AL

Comendador Souza

YouTube "Paulistão"

16

11h

São-Carlense-SP x Santos-SP

São Carlos

Xsports

32

11h

Nacional-SP x Internacional-RS

Comendador Souza

YouTube "Paulistão"

24

13h

Novorizontino-SP x Juventude Samas-MA

Itaquaquecetuba

YouTube "Paulistão"

17

13h

RB Bragantino-SP x São Luís-MA

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

23

13h

Centro Olímpico-SP x Confiança-PB

Mogi das Cruzes

YouTube "Paulistão"

18

13h

XV de Piracicaba-SP x Canaã-DF

Tietê

YouTube "Paulistão"

20

13h

Portuguesa-SP x Operário-PR

Paulínia

YouTube "Paulistão"

21

13h

São José-SP x Nacional-AM

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

30

13h

Santo André x Ferroviário-CE

São Paulo

YouTube "Paulistão"

26

13h

Ituano-SP x Ivinhema-MS

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

15

15h

Ferroviária-SP x Cuiabá-MT

Araraquara

YouTube "Paulistão"

24

15h15

Itaquá-SP x Náutico-PE

Itaquaquecetuba

YouTube "Paulistão"

26

15h15

Referência-SP x Real-RS

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

30

15h15

Ibrachina-SP x Bangu-RJ

São Paulo

YouTube "Paulistão"

23

15h15

União Mogi-SP x Fortaleza-CE

Mogi das Cruzes

YouTube "Ulisses TV"

21

15h15

Atlético Guaratinguetá-SP x Juventude-RS

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

17

15h15

Cosmopolitano-SP x Figueirense-SC

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

18

15h15

Comercial Tietê-SP x Criciúma-SC

Tietê

YouTube "Paulistão"

20

15h15

Paulínia-SP x Vila Nova-GO

Paulínia

YouTube "Paulistão"

19

16h15

Maruinense-SE x Independente-AC

Sorocaba

YouTube "Paulistão"

22

16h45

Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA

Taubaté

YouTube "Paulistão"

15

17h15

América-RJ x Quixadá-CE

Araraquara

YouTube "Paulistão"

19

18h30

Real Soccer-SP x São Paulo-SP

Sorocaba

CazéTV

29

18h45

União-MT x QFC-RN

Osasco

YouTube "Paulistão"

22

19h

Taubaté-SP x Botafogo-RJ

Taubaté

Xsports

29

21h

Audax-SP x Atlético-MG

Osasco

Xsports

Formato da competição

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

Riquelme marcou o primeiro gol do Galo na estreia da Copinha (Foto: Anderson Romão/ Agif/Gazeta Press)
Atlético-MG, de Riquelme, faz o último jogo de sábado da Copinha (Foto: Anderson Romão/Gazeta Press)

