Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste sábado (10)
Internacional, São Paulo, Botafogo e Atlético-MG estão entre os que jogam
O sábado (10) será bastante movimentado na Copinha, com 28 jogos marcados pela terceira rodada de diferentes grupos. Duas partidas começam cedo, a partir das 8h45, enquanto o último confronto do dia inicia às 21h. Confira a agenda detalhada aqui no Lance!.
Agenda de jogos da Copinha deste sábado (10):
|GRUPO
|HORÁRIO (DE BRASÍLIA)
|JOGO
|CIDADE
|TRANSMISSÃO
16
8h45
Real Brasília-DF x União Cacoalense-RO
São Carlos
YouTube "Paulistão"
32
8h45
Portuguesa Santista-SP x CSE-AL
Comendador Souza
YouTube "Paulistão"
16
11h
São-Carlense-SP x Santos-SP
São Carlos
Xsports
32
11h
Nacional-SP x Internacional-RS
Comendador Souza
YouTube "Paulistão"
24
13h
Novorizontino-SP x Juventude Samas-MA
Itaquaquecetuba
YouTube "Paulistão"
17
13h
RB Bragantino-SP x São Luís-MA
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
23
13h
Centro Olímpico-SP x Confiança-PB
Mogi das Cruzes
YouTube "Paulistão"
18
13h
XV de Piracicaba-SP x Canaã-DF
Tietê
YouTube "Paulistão"
20
13h
Portuguesa-SP x Operário-PR
Paulínia
YouTube "Paulistão"
21
13h
São José-SP x Nacional-AM
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
30
13h
Santo André x Ferroviário-CE
São Paulo
YouTube "Paulistão"
26
13h
Ituano-SP x Ivinhema-MS
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
15
15h
Ferroviária-SP x Cuiabá-MT
Araraquara
YouTube "Paulistão"
24
15h15
Itaquá-SP x Náutico-PE
Itaquaquecetuba
YouTube "Paulistão"
26
15h15
Referência-SP x Real-RS
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
30
15h15
Ibrachina-SP x Bangu-RJ
São Paulo
YouTube "Paulistão"
23
15h15
União Mogi-SP x Fortaleza-CE
Mogi das Cruzes
YouTube "Ulisses TV"
21
15h15
Atlético Guaratinguetá-SP x Juventude-RS
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
17
15h15
Cosmopolitano-SP x Figueirense-SC
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
18
15h15
Comercial Tietê-SP x Criciúma-SC
Tietê
YouTube "Paulistão"
20
15h15
Paulínia-SP x Vila Nova-GO
Paulínia
YouTube "Paulistão"
19
16h15
Maruinense-SE x Independente-AC
Sorocaba
YouTube "Paulistão"
22
16h45
Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA
Taubaté
YouTube "Paulistão"
15
17h15
América-RJ x Quixadá-CE
Araraquara
YouTube "Paulistão"
19
18h30
Real Soccer-SP x São Paulo-SP
Sorocaba
CazéTV
29
18h45
União-MT x QFC-RN
Osasco
YouTube "Paulistão"
22
19h
Taubaté-SP x Botafogo-RJ
Taubaté
Xsports
29
21h
Audax-SP x Atlético-MG
Osasco
Xsports
Formato da competição
A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
