Anselmi analisa derrota para o Fluminense e dispara: 'O Botafogo não pode vender ninguém'

Técnico do Botafogo, Martín Anselmi avaliou a atuação da equipe na derrota por 1 a 0 para o Fluminense nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o argentino se mostrou chateado com o elenco curto e afirmou que o time precisa colocar em prática o que é feito nos treinamentos para conseguir resultados melhores.

— Botafogo não pode vender mais seus jogadores, é simples. É só ver o que está acontecendo. Não pode vender mais nenhum jogador. Não sou o dono do clube, não sou eu quem decido essas coisas, mas, no meu ponto de vista, o Botafogo não pode vender mais ninguém. Não sei ainda (se vai vender) — disparou o treinador alvinegro.

Sobre o desempenho no clássico, Anselmi declarou que não viu a equipe entregar aquilo que consegue durante os treinos e detalhou o que pretende do time em campo.

— Não é o momento de falarmos do que temos que fazer. Só temos que fazer, ponto. Trabalhar, nós trabalhamos muito. Meus jogadores trabalham muito, em cada treino. A comissão trabalha muito. Temos que fazer. O que treinamos, temos que por em prática em campo, sem mais — declarou o técnico do Botafogo.

— Eu não vejo dessa forma, mas é verdade que, para falar sobre isso é preciso rever o jogo. Porque agora as sensações e emoções que a gente tem não sei se refletem de fato o que está acontecendo ou o que aconteceu dentro de campo. A minha sensação, a minha emoção, e eu tenho que responder hoje, não amanhã, é que, dentro de campo, não fomos o que queremos ser como equipe. E o resultado importa, claro que importa, mas digo que, independentemente do resultado, em relação àquilo que queremos ser como time, hoje não fomos isso. Temos evar para o campo aquilo que fazemos nos treinamentos, para sermos o que queremos ser. Depois, certamente, isso vai nos levar a vencer. Mas, se não fizermos dentro de campo o que queremos fazer, podemos até ganhar, ou poderíamos ter empatado em uma bola parada, ou em uma jogada do Danilo, mas isso é circunstancial. É circunstancial porque temos bons jogadores, capazes de decidir jogadas, mas nós queremos vencer tendo uma identidade. E essa identidade hoje não se refletiu dentro de campo — completou Anselmi.

— Por isso, volto ao que disse antes: não importa apenas defender bem. É prazeroso defender assim, pressionar, ter intensidade, saltar nos momentos corretos. Hoje o Fluminense teve a posse da bola por um período. Entendo que o futebol é jogado a cada três dias e que nem sempre é possível controlar tudo. Há momentos em que não temos a bola, em que pressionamos, em que temos boas ações e também ações ruins. Depois disso, precisamos jogar e pensar no gol adversário, como treinamos todos os dias. Eu acredito que temos jogadores com capacidade para fazer isso, porque eles mostram isso diariamente, e também têm vontade de fazer — concluiu.

*Matéria em atualização

Martin Anselmi, técnico do Botafogo, durante clássico contra o Fluminense (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

