Abel Ferreira x Diniz: quem leva vantagem no histórico de confrontos?

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1°), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente dois personagens marcantes no cenário nacional: os técnicos Abel Ferreira e Fernando Diniz.

Ambos já se enfrentaram em cinco oportunidades no futebol brasileiro, construindo um retrospecto equilibrado. O treinador do Palmeiras leva ligeira vantagem, com duas vitórias conquistadas, contra uma do atual comandante do Vasco, além de dois empates registrados.

No total dos confrontos, as equipes de Abel Ferreira balançaram as redes seis vezes, enquanto os times de Fernando Diniz marcaram cinco gols. Os números refletem a competitividade e o equilíbrio entre os trabalhos dos dois técnicos, que possuem estilos de jogo distintos, mas resultados muito próximos quando medem forças.

O primeiro encontro aconteceu no Brasileirão de 2022, com dois empates: 1 a 1 no Allianz Parque e outro 1 a 1 no Maracanã. No ano seguinte, em 2023, cada técnico venceu uma vez. O Palmeiras bateu o Fluminense por 1 a 0 em São Paulo, enquanto os cariocas deram o troco no Rio, vencendo por 2 a 1.

O duelo mais recente foi pelo Campeonato Brasileiro de 2024, quando o Palmeiras superou o Cruzeiro, então dirigido por Fernando Diniz, por 2 a 1 em Belo Horizonte. O resultado garantiu a segunda vitória de Abel no retrospecto, confirmando a pequena superioridade do português no confronto direto.

Abel Ferreira x Fernando Diniz

5 jogos

2 vitórias de Abel Ferreira

2 empates

1 vitória de Fernando Diniz

6 gols das equipes de Abel Ferreira

5 gols das equipes de Fernando Diniz

Cruzeiro 1-2 Palmeiras (Brasileirão 2024)

Palmeiras 1-0 Fluminense (Brasileirão 2023)

Fluminense 2-1 Palmeiras (Brasileirão 2023)

Fluminense 1-1 Palmeiras (Brasileirão 2022)

Palmeiras 1-1 Fluminense (Brasileirão 2022)

Abel Ferreira leva vantagem em duelo com Fernando Diniz (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Situação de Palmeiras x Vasco no Brasileirão

O Palmeiras aparece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 49 pontos conquistados em 23 partidas, somando 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe de Abel Ferreira marcou 36 gols e sofreu 19, mantendo saldo positivo de 17 e aproveitamento de 71%. O desempenho recente é marcado por três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, o que mantém o clube na briga direta pelas primeiras posições da tabela.

O Vasco ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro com 30 pontos em 25 partidas. O time soma oito vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 38 gols marcados e 35 sofridos, resultando em saldo positivo de três. O aproveitamento é de 40%, e a equipe mostra oscilação recente, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos.