Consistente e regular, Alan Franco lidera a defesa do São Paulo; veja números

O São Paulo viveu alguns dilemas com a zaga nesta temporada. Mesmo que um dos pilares do time, enfrentou problemas recentes como lesões, despedidas (como no caso de Ruan), contratações e até mesmo jogos em que, por lesão e suspensões, nomes como Negrucci precisaram ser improvisados. O sistema de três zagueiros virou lei com Hernán Crespo, mas diante todas as opções do elenco, em comparativos, um nome se destaca: Alan Franco.

Entenda os números de Alan Franco

Alan Franco sustenta a defesa do São Paulo pela combinação de disponibilidade, leitura e segurança: lidera em jogos e titularidades (41/40) e mantém média alta de tempo em campo (83 min), sinal de claro de regularidade.

Em estatísticas mais técnica, recupera mais bolas que os demais zagueiros do elenco (4,5 por jogo) e é pouco batido no mano a mano (0,3 dribles sofridos), com controle de faltas (0,9) e boa taxa de interceptações (1,1), acima de Ferraresi (0,8) e Arboleda (0,9).

Apresenta também volume consistente de cortes (4,3) e duelos ganhos (3,4) sem oscilar, em comparação com companheiros, por exemplo, Ferraresi entrega picos de agressividade , com 2,7 desarmes, 4,9 duelos ganhos, mas 1,0 drible sofrido e 1,2 faltas, além de um vermelho, e Arboleda se destaca no jogo aéreo e nos cortes, porém com menor recuperação de posse (3,1).

O equilíbrio entre presença e recuperação explica por que Alan Franco é o zagueiro mais sólido e o jogador mais consistente do sistema defensivo nesta temporada 2025. Todos os dados são do Sofascore.

Na zaga, Alan Franco é o jogador com melhores números (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Alan Franco renovou neste ano

A consistência e a regularidade de Alan Franco explica o porquê do São Paulo ter buscado sua renovação nesta temporada.

Em agosto, o Tricolor renovou o vínculo do zagueiro até 2028. O atleta poderia assinar um pré-contrato com qualquer time desde o final de junho, mas isso não chegou a ser cogitado. O zagueiro não ouviu propostas de nenhum time neste período, em meses de negociação. O jogador chegou no Tricolor em 2023. Desde então, se consolidou como titular no setor defensivo do time do Morumbis. E a tendência é que siga com esta responsabilidade.