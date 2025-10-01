‘A pré-temporada não vai mais existir’, avalia Elio Carravetta

As mudanças do calendário do futebol brasileiro, anunciadas pela CBF, vão provocar a criação de um “novo conceito de planejamento e treinamento”. Essa é a análise do ex-preparador físico do Internacional e especialista no assunto o professor Elio Carravetta. Ouvido pelo Lance!, ela analisou que, com o curto prazo de tempo deixado na agenda, "a pré-temporada não vai mais existir" como conhecemos hoje.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 2025, o calendário da Série A termina em 7 de dezembro. Ou seja, como têm direito a 30 dias de férias, os atletas retornam em 6 de janeiro de 2026. Com isso, terão apenas cinco dias antes de iniciarem a disputa dos estaduais. Essa será a pré-temporada dos clubes brasileiros. Na avaliação de Carravetta, o preparo para o ano se dará ao longo das primeiras semanas de disputas.

– A pré-temporada não vai mais existir. Ela vai se dar nos jogos. A estratégia de preparação vai ter que criar um novo modelo de planejamento – avaliou.

continua após a publicidade

Comprometimento dos jogadores

Para o especialista em preparação física, será fundamental os atletas terem uma vida mais regular.

– Com esse calendário, cada vez mais a preparação dependerá dos atletas, do comprometimento dos jogadores. De uma vida de cuidado, de conscientização por parte dos profissionais, dos jogadores – recomendou.

Professor de Educação Física com mestrado e doutorado, Carravetta antecipa que o termo pré-temporada não vai mais existir.

– Aquele período de 15, 20 dias, com uma semana de trabalhos só físicos, é coisa do passado. Agora, a parte física vai andar em paralelo à técnica e à tática. A preparação física passará a ser feita com progressão de cargas, ao lado dos treinos técnicos e táticos e dos jogos – ressaltou.

continua após a publicidade

Planejamento das equipes

Para isso, o planejamento das equipes será fundamental, reforçou:

– Quanto mais jogadores e comissão técnica o clube puder manter melhor. Sem muitas trocas, a adaptação em termos organizacionais aos aspectos físicos será mais rápida. Com os jogadores e os profissionais já se conhecendo, tudo fica mais fácil.

Ele assinalou, porém, que o perfil dos jogadores será fundamental nessa nova fase do futebol:

– O perfil do jogador passa a ser fundamental. Idade, experiência, comportamento, dentro e fora de campo, comprometimento com o projeto do clube e da comissão técnica, tudo tem que estar conjugado. Isso faz parte de um novo conceito de planejamento e treinamento que passaremos a ter.