Grêmio goleia o Caxias e vence a primeira no Campeonato Gaúcho

A noite de domingo (26) foi especial para Gustavo Quinteros. Não somente pela estreia na Arena do Grêmio, mas também pelo resultado conquistado. O Tricolor goleou o Caxias pelo placar de 4 a 0 no fechamento da segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

A partida marcou a estreia de Gustavo Quinteros na casamata da Arena. O novo técnico gremista já havia comandado o time na primeira rodada do Gauchão, no empate em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas. Neste domingo, foi a vez do argentino fazer seu primeiro jogo na sua nova casa.

Gustavo Quinteros fez a sua estreia no comando do Grêmio na Arena (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como foi o jogo?

Diferente do primeiro jogo, o Grêmio não demorou para oferecer perigo ao goleiro do Caxias. Logo aos quatro minutos, João Pedro recebeu na cobrança de escanteio, limpou a jogada e chutou para o gol de Matheus, mas a bola passou rente à trave. Dois minutos depois, Pavon recebeu e tentou o chute de primeira, mas a bola foi por cima do gol. Na sequência, foi a vez de Aravena oferecer perigo. O chute forte, todavia, foi espalmado por Matheus.

Apesar do Grêmio insistir nas finalizações, a bola parecia não querer entrar. Aos 12, Cristaldo encontrou Jemerson sozinho, que cabeceia forte, mas para fora. O próximo ataque ficou por conta de Braithwaite, que ajeitou a jogada para o camisa 10 gremista. Cristaldo chutou cruzado, sem oferecer grande perigo ao goleiro Matheus. A grande jogada aconteceu aos 22 minutos, novamente com Cristaldo, que finalizou rasteiro e a bola bateu na trave, quase abrindo o placar para o Grêmio.

Grêmio conquistou sua primeira vitória no Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Se engana quem pensa que apenas o Tricolor chegou ao campo de ataque. O Caxias teve boas chances para abrir o placar, mas encontrou duas dificuldades: a finalização e o impedimento. Em muitas chegadas da equipe grená, a arbitragem precisou interferir por posição irregular.

O segundo tempo foi diferente. O Grêmio não precisou de muito para fazer o seu primeiro gol no Campeonato Gaúcho. No primeiro ataque da etapa final, Braithwaite recebeu de Edenilson e bate forte no gol de Matheus para abrir o placar da partida. O Tricolor ainda seguiu no ataque e, aos 17, o dinamarquês quase marcou o segundo e, aos 22, novamente.

Até que, aos 24, o Grêmio ampliou o placar em um contra-ataque fatal. André Henrique encontrou Pavón saindo de trás da marcação grená. O camisa 7 apenas encostou na bola e marcou o segundo gol gremista na partida. Porém os donos da casa não se contentaram com apenas dois gols. Aos 35, foi a vez de Monsalve. Pavon cruzou rasteiro, Braithwaite deixou passar e o camisa 11 acertou em cheio a bola, marcando o terceiro do Tricolor na partida. No apagar das luzes, já nos acréscimos, Edenilson deixou o dele e decretou a goleada para o Grêmio.

O que vem por aí?

Após o jogo deste domingo, os times voltam a campo na quarta-feira (29). O Grêmio enfrenta o estreante Monsoon, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a partir das 19h. Já às 21h30, é a vez do Caxias receber o Brasil de Pelotas, no Centenário, em Caxias do Sul.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 4 x 0 CAXIAS

2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Braithwaite (1‘ do 2ºT), Pavon (24‘ do 2ºT), Monsalve (35‘ do 2ºT) e Edenilson (47‘ do 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lorran, Welder, Thiago Ennes, Pedro Cuiabá (CAX)

Escalações:

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins e Mayk (Viery); Villasanti, Dodi (Edenilson), Cristaldo (Monsalve), Aravena (André Henrique) e Pavon (Pepê); Braithwaite.

CAXIAS (Técnico: Luizinho Vieira)

Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Lucas Cunha (Alisson), Douglas e Marcelo Nunes; Lorran (Paulinho), Pedro Cuiabá (Vini Guedes), Nicholas e Kelvin (Iago); Welder e Richard (Gustavo).