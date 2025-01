Roger Machado exalta atuação de lateral em vitória do Internacional: ‘Caso a ser estudado’

O Internacional venceu o Juventude na tarde deste sábado (25) por 2 a 0. No Beira-Rio, o Colorado entrou com um time diferente em relação a estreia no Campeonato Gaúcho e um dos destaques foi Alexander Bernabei.

Bernabei reassumiu a titularidade da lateral-esquerda após ser comprado em definitivo pelo Internacional. O jogador não iniciou a pré-temporada com o Colorado e foi integrado ao grupo na última semana.

Bernabei tem contrato com o Internacional até o final de 2028 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Apesar disso, foi titular na tarde deste sábado, contra o Juventude. A atuação do lateral surpreendeu o técnico Roger Machado. O comandante revelou que não esperava que o argentino fosse aguentar até o apito final.

- Hoje a gente imaginava que o Bernabei poderia jogar 60 (minutos), mas é um caso a ser estudado porque aguentou 100 minutos de jogo com pouquíssimo tempo de preparação. Embora estivesse treinando, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente vai ter que ter cuidado também. Ele não teve a base muscular para aguentar a sequência de eventos agudos. - comentou Roger.

O Internacional conquistou a primeira vitória no Campeonato Gaúcho 2025. Na tarde deste sábado (25), o Colorado recebeu o Juventude, no Beira-Rio, pela segunda rodada da competição e levou a melhor: 2 a 0. Rafael Borré marcou os dois gols.