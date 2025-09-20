1º tempo de Vitória x Fluminense tem dois expulsos e cinco cartões amarelos
Matheus Delgado Candançan foi o árbitro da partida
Além das polêmicas envolvendo a transmissão da partida, o duelo entre Vitória e Fluminense também foi agitada na arbitragem. Um jogador de cada lado voltou mais cedo ao vestiário por após serem duplamente advertidos com cartão amarelo. Pelo Vitória, Dudu foi expulso, enquanto Igor Rabello foi quem deixou o Flu com um a menos.
O árbitro da partida é Matheus Delgado Candançan.
Dudu, do Vitória, é expulso aos 25 min
Igor Rabello, do Fluminense, é expulso aos 47 min
VITÓRIA X FLUMINENSE
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
Transmissão de Vitória x Fluminense fica sem som
A partir dos 23 minutos do primeiro tempo de Vitória x Fluminense, o Premiere, canal esportivo da Globo, ficou completamente sem som na transmissão. Alguns minutos depois, o som ambiente do estádio foi resgatado, mas o jogo permaneceu até o final do primeiro tempo sem narração e comentários. O som só retomou a normalidade aos 48 minutos da 1ª etapa.
