menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

1º tempo de Vitória x Fluminense tem dois expulsos e cinco cartões amarelos

Matheus Delgado Candançan foi o árbitro da partida

Matheus Candançan expulsa Igor Rabello em Vitória x Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
imagem cameraMatheus Delgado Candançan foi o árbitro da partida (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
17:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

Além das polêmicas envolvendo a transmissão da partida, o duelo entre Vitória e Fluminense também foi agitada na arbitragem. Um jogador de cada lado voltou mais cedo ao vestiário por após serem duplamente advertidos com cartão amarelo. Pelo Vitória, Dudu foi expulso, enquanto Igor Rabello foi quem deixou o Flu com um a menos.

continua após a publicidade

Relacionadas

O árbitro da partida é Matheus Delgado Candançan.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dudu, do Vitória, é expulso aos 25 min

Igor Rabello, do Fluminense, é expulso aos 47 min

VITÓRIA X FLUMINENSE
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

Hércules comemora gol contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Hércules abriu o placar em Vitória x Fluminense no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Transmissão de Vitória x Fluminense fica sem som

A partir dos 23 minutos do primeiro tempo de Vitória x Fluminense, o Premiere, canal esportivo da Globo, ficou completamente sem som na transmissão. Alguns minutos depois, o som ambiente do estádio foi resgatado, mas o jogo permaneceu até o final do primeiro tempo sem narração e comentários. O som só retomou a normalidade aos 48 minutos da 1ª etapa.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias