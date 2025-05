PSG x Inter de Milão: Tiago Leifert vira assunto ao narrar gol na final Champions

Narrador do SBT, Tiago Leifert virou assunto na web durante a transmissão da final da Champions, neste sábado (31). Ao narrar o primeiro gol do Paris Saint-Germain, o locutor gritou "gol da Inter", e se corrigiu logo na sequência. A situação viralizou e divertiu internautas nas redes sociais.

Detentora dos direitos de transmissão da Champions League na TV aberta no Brasil, o SBT já alcançou a liderança dos índices de audiência no início do primeiro tempo. Com a grande final, a emissora ultrapassou a Globo, que exibe o programa "Caldeirão" ao mesmo tempo.

