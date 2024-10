Autópsia revela causa da morte de zagueiro ex-Premier League

George Baldock em ação pelo Panathinaikos (Foto: Eurokinissi / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 13:17 • Londres (ING)

George Baldock, zagueiro com passagem pela Premier League, chocou o mundo do futebol na quarta-feira (9) ao ser encontrado morto na piscina de sua casa, em Atenas. O defensor, que estava no Panathinaikos, recebeu homenagens de seleções durante a rodada do dia seguinte ao seu falecimento na Liga das Nações da Europa.

Segundo uma autópsia realizada no corpo do atleta, não houve adulteração ou indício de crime. A família de Baldock comunicou que a causa da morte foi afogamento, sendo encontrado cerca de cinco horas depois de perder a vida pelo dono da propriedade, ao ser acionado pela esposa do atleta, que não conseguiu contato durante horas.

As câmeras de segurança da casa ainda estão sob análise para descartar a possibilidade de uma invasão à casa. Alguns copos e uma garrafa de vodka também foram encontrados ao redor da piscina.

Baldock foi revelado pelas categorias de base do Milton Keynes Dons, e passou por vários empréstimos até ser vendido ao Sheffield United por 740 mil euros em 2017 (cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual). Em sete anos, fez 219 jogos e participou do retorno do clube à primeira divisão inglesa. Ao fim de 2023-24, saiu de graça rumo ao Panathinaikos, tendo feito apenas três partidas com a equipe.

Nascido na Inglaterra, George tinha nacionalidade grega, e defendia os Cruzadores desde junho de 2022. Foram 12 jogos ao todo, contribuindo com uma assistência na vitória sobre Gibraltar, em março do ano seguinte, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Jogadores de Grécia e Inglaterra prestam homenagem a Baldock, zagueiro ex-Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)