George Baldock, zagueiro da seleção grega, é encontrado morto na piscina de casa

George Baldock defendia o Panathinaikos, da Grécia, desde o início da atual temporada (Foto: Eurokinissi / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 19:37 • Atenas (GRE)

O zagueiro George Baldock, da seleção grega e do Panathinaikos (Grécia), foi encontrado morto na piscina de sua casa, em Atenas (Grécia), nesta quarta-feira (9). O jogador tinha 31 anos e a causa de sua morte ainda é desconhecida.

➡️ Deschamps justifica ausência de Mbappé na convocação da França

Baldock nasceu em Buckingham, na Inglaterra, mas tinha cidadania grega por conta de sua avó e era elegível para as duas seleções. Em 2022, optou por defender a Grécia após ser convocado pela primeira, para jogos da Liga das Nações da Uefa. Sua estreia ocorreu em junho daquele ano, diante da Irlanda do Norte.

O defensor vestia a camisa do Panathinaikos desde agosto, quando foi contratado pelo clube. Antes disso, tinha atuado pelo Sheffield United (Inglaterra) durante oito anos, entre 2017 e 2024. Também acumula passagens por clubes menores da Inglaterra, como MK Dons (que o revelou), Northampton Town, Tamworth e Oxford United. Em 2012, atuou no ÍBV, da Islândia, por empréstimo.

Após a confirmação da morte de George Baldock, clubes e entidades publicaram notas de pesar. A Super Liga Grega foi uma das primeiras a se manifestar:

- Toda a família do futebol da Super Liga expressa seu profundo pesar pela perda prematura do jogador do Panathinaikos e da nossa seleção, George Baldock, e estende suas mais profundas condolências à sua família e entes queridos.

O zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, publicou uma imagem em seu Instagram com a mensagem "Descanse em paz".

O Sheffield United também emitiu nota de pesar pela morte do jogador, desejando condolências aos familiares e amigos de Baldock.

- O Sheffield United Football Club está chocado e extremamente triste ao saber do falecimento do ex-jogador George Baldock. O zagueiro deixou o clube no verão após sete anos no Bramall Lane e era extremamente popular entre torcedores, e companheiros de equipe que vestiam a camisa vermelha e branca ao lado dele. As sinceras condolências de todos os associados ao Sheffield United são estendidas à família e aos amigos de George.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional