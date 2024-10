Carvajal passa por cirurgia após lesão no Real Madrid

Carvajal só defendeu dois clubes em sua carreira: Real Madrid e Bayer Leverkusen (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 11:54 • Madri (ESP)

O Real Madrid informou, nesta sexta-feira (11), que o lateral-direito Daniel Carvajal passou por um procedimento cirúrgico. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em uma partida do Campeonato Espanhol, e não deve mais entrar em campo na temporada atual.

A contusão aconteceu no duelo com o Villarreal, pela nona rodada de La Liga. O espanhol acabou levando a pior em uma dividida com Yeremy Pino e ficou com o joelho preso entre as pernas do oponente. Na queda, gritou de dor e deixou o Santiago Bernabéu em lágrimas.

"Nosso jogador Dani Carvajal passou hoje com sucesso por uma intervenção após a ruptura do ligamento cruzado anterior e de uma instabilidade em seu joelho direito, tendo a supervisão dos serviços médicos do Real Madrid. O processo de recuperação será iniciado nos próximos dias."

Carvajal é um dos indicados à Bola de Ouro e viveu um momento mágico na última temporada. O capitão merengue marcou um dos gols do título da Champions League, diante do Borussia Dortmund - Vini Jr foi o autor do segundo tento em vitória por 2 a 0.

Carvajal foi revelado pelas categorias de base do Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)