Ex-Real Madrid vira xodó de torcida inglesa; veja o vídeo

Marco Asensio, emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Aston Villa, tem desempenhado um bom futebol desde sua chegada. O jogador espanhol, ex-Real Madrid, encontrou no clube inglês um ambiente fértil para demonstrar seu talento, e a sua atuação, na última terça-feira (4), contra o Brugge nas oitavas da Champions League, não foi diferente.

Neste jogo, o espanhol entrou aos 64 minutos, substituindo Rashford, e converteu um pênalti aos 88 minutos, garantindo a vitória por 3-1. Este gol foi crucial para a equipe e marcou o quinto de Asensio em sete jogos, totalizando 338 minutos em campo desde sua chegada ao Villa Park.

A popularidade de Asensio entre os fãs do Aston Villa aumentou muito. Inclusive, o jogador já ganhou uma música em sua homenagem. Confira a música abaixo:

"Ele foi para Madri e ganhou a Liga; ele foi para Paris e fez o mesmo; suas chuteiras são mágicas, você não, você não sabe; seu nome é Marco, Marco Asensio". Tradução do trecho da música dos torcedores do Villa para Asensio.

A habilidade de Asensio em alterar o rumo dos jogos, principalmente vindo do banco, tem sido destacada. Com 50 substituições, ele se tornou o jogador que mais vezes saiu do banco na história da Champions League. Surpreendentemente, dez de seus treze gols na competição foram marcados sem ser titular.

Jogadores do Aston Villa comemorando um gol (Foto: Darren Staples / AFP)

