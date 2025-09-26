Zagueiro ex-Flu é eleito “craque do jogo” e ajuda equipe na Tailândia
Victor Cardozo é destaque no Chiangrai United
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Victor Cardozo foi eleito o melhor jogador da partida entre a sua equipe, o Chiangrai United e o BG Pathum, no último domingo pelo Campeonato Tailandês. O time do brasileiro venceu por um a zero e passou a ocupar a quarta posição na liga. Um dos estrangeiros de mais sucesso na história recente do principal campeonato do país - Victor comemorou bastante a vitória e o seu bom desempenho em campo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Clube tradicional da França corre risco de falência; entenda
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Kane assusta web em vitória do Bayern pela Bundesliga: ‘Insano’
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid define dois alvos para reforçar a defesa; veja
Futebol Internacional26/09/2025
— Sempre é satisfatório ser eleito o melhor do jogo ou entrar na seleção da rodada, por exemplo. Mas o que é de fato fundamental é o sucesso coletivo. Quando alcançamos um triunfo e também vamos bem individualmente, aí temos o cenário perfeito, claro — afirmou.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Chiangrai visitou o Sukhothai nesta sexta-feira em partida válida pela rodada seis da Liga Tailandesa. O placar final foi um a um. Com muita experiência no campeonato - Victor já completou 10 anos de Tailândia - o fluminense de Sapucaia ressaltou a importância de se começar bem a competição.
— É quase inevitável ocorrer momentos de irregularidade num campeonato tão longo. Em razão disso, iniciar a disputa somando o maior número possível de pontos é essencial. Temos treinado bem e acredito que com a ajuda de Deus vamos seguir nesse ritmo — declarou.
Além do Chiangrai, Victor Cardozo já atuou por outras equipes no futebol tailandês. Ubon UMT, PTT Rayong, BG Pathum e Lamphun Warrior também já foram defendidos pelo atual camisa 23. O atleta, que já conquistou todas as competições do futebol local, é uma referência para outros brasileiros que por lá vão tentar a sorte profissional.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias