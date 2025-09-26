Real Madrid define dois alvos para reforçar a defesa; veja

Os planos do Real Madrid na busca por um novo zagueiro estão afunilando e dois nomes surgem como os principais, principalmente pela provável renovação de Saliba com o Arsenal. De acordo com o "Diario AS", os Merengues concentrarão seus esforços em Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté, ambos com contrato por vencer em junho de 2026.

Apesar do interesse por Upamecano e Konaté, William Saliba era o alvo prioritário do Real Madrid para a defesa. Porém, o Arsenal avançou nas negociações pela renovação do defensor e ofereceu uma proposta mais sedutora, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Dessa forma, as atenções se voltaram à dois zagueiros que estão em fim de contrato, em uma estratégia parecida com a adotada por Florentino Pérez nas negociações por Rüdiger e Alaba.

Inclusive, o grande motivo da busca por um novo zagueiro está na inconstância dos dois veteranos do elenco blanco. Enquanto Rüdiger não fez um bom Mundial, Alaba convive com lesões. Além disso, ambos estão com idades consideradas avançadas para o parâmetro do Real Madrid, principalmente na defesa: 32 e 33 anos, repectivamente.

Real Madrid tem Konaté como alvo para a defesa (Foto: Divulgação/Liverpool)

Escolhido tende a ser companheiro de Huijsen

A ascensão de Dean Huijsen logo no início de sua trajetória no Real Madrid colabora para a desconfiança em torno de Rüdiger e Alaba. Xabi Alonso quer um zagueiro mais jovem e confiável, perfil que tanto Upamecano quanto Konaté (ambos com 26 anos) possuem. Uma decisão que contará com diversas avaliações para minimizar o erro e trazer mais estabilidade para a defesa merengue nos próximos anos.

