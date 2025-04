Figura histórica no mundo religioso, Papa Francisco veio a óbito nesta segunda-feira (21) aos 88 anos de idade. Sua representatividade não se limitava ao âmbito religioso, conseguindo alcançar todas as esferas. O esporte não ficava fora disso, especialmente o futebol. Foram diversas histórias envolvendo a modalidade ao longo da vida de Papa, sendo uma delas com torcedora do Manchester United.

Em dois anos morando no Vaticano para estudar, a teóloga e professora, Anna Rowlands, criou um laço de afinidade com Papa Francisco. Torcedora do Manchester United, ela relembrou de um episódio em que o pontífice mostrou, mais uma vez, seu lado humano com uma brincadeira.

— Ele queria saber qual time de futebol eu torcia. Eu falei que era de Manchester, então, por isso, era uma torcedora genuína do Manchester United, o que fez com que ele desse uma gargalhada, virando para o lado e dizendo ao seu assessor: 'viu, ela deve ter senso de humor' — explicou Anna à "PA Agency News".

— Essa foi a minha primeira conversa mais extensa com ele. A natureza dele era te provocar levemente e ser bem-humorado para encontrar um ponto de conexão humana com você. Eu sou teóloga. Ele era conhecido por não gostar muito de teólogos. Mas o ponto de conexão foi fazer piada sobre minhas afinidades futebolísticas. Ele era uma pessoa totalmente normal, muito à vontade com as pessoas, gentil — acrescentou.

A brincadeira do Papa Francisco em relação ao Manchester United se deu pelo fato de que a equipe vem passando por maus bocados desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson. O último título de Premier League, por exemplo, foi há 12 anos, em 2013.

Papa Francisco (Foto: Reprodução)

Impacto do Papa Francisco no futebol

Fã assumido do esporte, Papa Francisco mobilizou o mundo do futebol nesta segunda-feira. Foram diversas as homenagens, desde publicações com sua imagem ao lado da camisa de determinados clubes, até decisões mais drásticas, como o adiamento das partidas do futebol italiano e argentino. Ele era torcedor do San Lorenzo.