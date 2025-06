Lamine Yamal cutuca Dembélé na disputa pela Bola de Ouro

Lamine Yamal cutucou Dembélé na disputa pela Bola de Ouro após a vitória da Espanha por 5 a 4 sobre a França, na Nations League. Com o triunfo, a equipe do jogador do Barcelona conquistou classificação à final e encara Portugal na decisão.

- Sempre digo à minha mãe que tento dar tudo. É o que me motiva a jogar futebol. Dembélé é um grande jogador, mas estamos na final - disse Yamal ao fim da partida.

No confronto, Yamal foi o grande destaque da vitória da Espanha com dois gols marcados, enquanto Dembélé passou em branco no duelo. A Nations League será levada em conta na eleição dos jornalistas para o vencedor da Bola de Ouro.

O espanhol era tratado como um dos favoritos, mas o francês ganhou força após a conquista da Champions League com o PSG e a inédita tríplice coroa do clube. Por outro lado, Yamal foi campeão da La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e lutará pelo troféu com a Fúria na Data Fifa.

