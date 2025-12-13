menu hamburguer
Técnico do PSG explica 'estratégia' para final do Mundial: 'A mesma do Flamengo'

Equipe rubro-negra aguarda os franceses na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília)

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes,
Dia 13/12/2025
15:52
imagem cameraLuis Enrique acompanha a partida entre Metz e PSG, válida pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)
O Flamengo venceu o Pyramids neste sábado (13) e assegurou sua vaga na decisão do Intercontinental contra o PSG, atual campeão da Champions League. Questionado sobre o Rubro-Negro e o torneio nos últimos dias, Luis Enrique voltou a comentar da final, desta vez reafirmando que a motivação de sua equipe permanece intensa na busca pelo troféu inédito.

O treinador rechaçou qualquer hipótese de desinteresse europeu na competição e sacramentou que o PSG entrará em campo com a mesma motivação do Flamengo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa pré-jogo da partida contra o Metz, realizada neste momento, válida pela 16ª rodada da Ligue 1.

— Eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa — disse Enrique.

— São troféus que você tem a possibilidade de ganhar, são muito importantes, e é bom para nós saber dessa importância, e repito, acho que é a mesma importância para as duas equipes — finalizou.

Ao término do primeiro tempo, o PSG lidera por 2 a 1, com gols de Gonçalo Ramos e Quentin Ndjantou para os parisienses. Luis Enrique optou por escalar um time misto, deixando no banco astros como Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves e o goleiro Lucas Chevalier. Apesar disso, o espanhol manteve em campo titulares habituais, como William Pacho, Vitinha e Fabián Ruiz. Vale destacar que Achraf Hakimi, Marquinhos e Ousmane Dembélé estão fora por problemas físicos.

Gonçalo Ramos, do PSG, controla a bola próximo ao goleiro Jonathan Fischer, do Metz (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

🔵🔴 PSG ⚔️ Flamengo 🔴⚫

A final do Intercontinental entre PSG e Flamengo será realizada nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan (CAT). A partida única, que definirá o campeão do torneio, terá transmissão no Brasil pela Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), ge TV e Cazé TV (YouTube), além do streaming Fifa+. Em caso de empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.

