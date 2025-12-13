Técnico do PSG explica 'estratégia' para final do Mundial: 'A mesma do Flamengo'
Equipe rubro-negra aguarda os franceses na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo venceu o Pyramids neste sábado (13) e assegurou sua vaga na decisão do Intercontinental contra o PSG, atual campeão da Champions League. Questionado sobre o Rubro-Negro e o torneio nos últimos dias, Luis Enrique voltou a comentar da final, desta vez reafirmando que a motivação de sua equipe permanece intensa na busca pelo troféu inédito.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Salah sai do banco, e Liverpool vence Brighton com dois de Ekitiké
Futebol Internacional13/12/2025
- Futebol Internacional
Gol de Palmer e herói improvável: Chelsea vence o Everton por 2 a 0 na Premier League
Futebol Internacional13/12/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol esclarece situação de Endrick no Real Madrid: ‘Vai embora mesmo que Xabi vá’
Futebol Internacional13/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O treinador rechaçou qualquer hipótese de desinteresse europeu na competição e sacramentou que o PSG entrará em campo com a mesma motivação do Flamengo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa pré-jogo da partida contra o Metz, realizada neste momento, válida pela 16ª rodada da Ligue 1.
— Eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa — disse Enrique.
— São troféus que você tem a possibilidade de ganhar, são muito importantes, e é bom para nós saber dessa importância, e repito, acho que é a mesma importância para as duas equipes — finalizou.
Ao término do primeiro tempo, o PSG lidera por 2 a 1, com gols de Gonçalo Ramos e Quentin Ndjantou para os parisienses. Luis Enrique optou por escalar um time misto, deixando no banco astros como Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves e o goleiro Lucas Chevalier. Apesar disso, o espanhol manteve em campo titulares habituais, como William Pacho, Vitinha e Fabián Ruiz. Vale destacar que Achraf Hakimi, Marquinhos e Ousmane Dembélé estão fora por problemas físicos.
🔵🔴 PSG ⚔️ Flamengo 🔴⚫
A final do Intercontinental entre PSG e Flamengo será realizada nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan (CAT). A partida única, que definirá o campeão do torneio, terá transmissão no Brasil pela Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), ge TV e Cazé TV (YouTube), além do streaming Fifa+. Em caso de empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias