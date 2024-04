Web reage: Em dia de fúria de Neymar, Mbappé ganha os holofotes com a Champions League e internet vai abaixo

Mbappé marca duas vezes e garante classificação do PSG à semifinal (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 18:46 • Barcelona (ESP)

A Champions League mostrou que ainda tem toda uma magia com as partidas das quartas de final, e PSG e Barcelona promoveram um dos grandes duelos recentes. A equipe francesa goleou os espanhóis por 4 a 1 (6 a 4 no agregado) e avançou à semifinal.

O personagem principal foi Kylian Mbappé, com dois gols, os últimos. Com a atuação em campo, a internet foi ao delírio com o jogador, ainda mais depois do comentário de Neymar atacando o camisa 7. Veja abaixo a reação dos amantes do futebol.

