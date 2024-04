Xavi no comando do Barcelona em jogo da Champions (Foto: Tiziana FABI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 13:56 • Barcelona (ESP)

Provocado por Luis Enrique antes do duelo entre PSG e Barcelona, pela Champions, o técnico catalão Xavi Hernández respondeu a ironia de seu compatriota. Em entrevista coletiva, o comandante do Barça optou por desconversar e fazer elogios ao treinador parisiense.

➡️ Apostando R$200 no Lance! Betting, você leva R$360 com gol de Mbappé a qualquer momento sobre o Barcelona

- Eu vi o que ele falou. É Luis Enrique, vocês já conhecem ele. Tenho muito respeito, é um dos melhores treinadores do mundo e tem um time construído para ganhar a Champions. Nós dois temos o mesmo objetivo. Podemos presumir que eu, ele, Arteta e Guardiola temos o DNA do Barça. E os quatro estão nas quartas da Champions. É algo que nos identifica e enche de orgulho - afirmou o técnico.

Em 2014-15, ainda em sua trajetória como jogador, Xavi foi o capitão da final da Champions vencida pelo Barcelona, justamente sob o comando de Luis. Na coletiva, o técnico aproveitou a oportunidade para relembrar a ocasião de título.

- Aquele foi um ano difícil, eu sabia que era meu último, e me recordo com muito orgulho. Tínhamos boa relação, e creio que ajudei muito ele. Enfrentarei ele agora com uma motivação, mas não coloco o foco em mim. Eu olho para o clube e para os jogadores. Não é um duelo entre eu e ele, é um jogo entre Barcelona e PSG, e sempre penso que os atletas são os protagonistas do filme - disse Xavi.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos jogos das quartas de final, Paris Saint-Germain e Barcelona vão se encontrar pela 14ª e 15ª vez na história do combate. A ida acontecerá nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes; seis dias depois, os catalães decidirão a vaga em sua casa, no Olímpico de Montjuïc.

Xavi está em busca de sua primeira Champions como técnico (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)