Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 12:02 • Paris (FRA)

Luis Enrique, técnico do PSG, concedeu entrevista coletiva antes do duelo frente ao Barcelona, pela Champions League. O espanhol aproveitou a ocasião para fazer uma leve provocação ao comandante oponente, Xavi Hernández, quando questionado sobre a filosofia do clube catalão.

- Eu represento melhor o estilo do Barcelona. A posse de bola, os gols, a pressão, os títulos... alguns até podem pensar diferente, mas sou um melhor representante do que ele. Conheço bem o clube, mas não sei se será uma vantagem. Será com certeza uma grande experiência a nível emotivo - disse o técnico.

Em sua época como técnico dos Blaugranas, Luis Enrique conduziu estrelas como Neymar, Suárez e Messi ao título da Champions em 2014-15, em time capitaneado pelo próprio Xavi. Posteriormente, viria a acumular duas passagens pela seleção da Espanha, antes de assumir o Paris. Com muito respeito, o técnico espantou a responsabilidade pela qualificação.

- Alguns pensarão uma coisa, outros pensarão diferente. Eu prefiro pensar que não somos favoritos, e prefiro que vocês pensem que vamos chegar como azarões. Ninguém pode pensar que o Barça é débil. É um time forte, como boa dinâmica ofensiva e bons jogadores. Espero que a nossa torcida esqueça a pressão. Desde o princípio, falei que existia responsabilidade, mas temos muita vontade de jogar contra este grande Barça - completou o técnico.

Nos jogos das quartas de final, Paris Saint-Germain e Barcelona vão se encontrar pela 14ª e 15ª vez na história do combate. A ida acontecerá nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes; seis dias depois, os catalães decidirão a vaga em sua casa, no Olímpico de Montjuïc.

