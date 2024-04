Torcedores do ABC são abordados pela Polícia ao assistirem partida ‘escondidos’

Torcedores do ABC abordados pela Polícia durante duelo contra o Santa Cruz-RN (Foto: Reprodução / FNF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 11:53 • Ceará-Mirim (RN)

Torcedores do ABC foram abordados pela Polícia durante a partida do Mais Querido contra o Santa Cruz-RN, pelo Campeonato Potiguar, no último sábado (6). O motivo, porém, é um tanto peculiar: os alvinegros estavam acompanhando a partida "escondidos" em colina ao lado do Estádio Manoel Dantas Barretto, o Barretão.

Durante a transmissão, era possível ver um grupo de torcedores do ABC assistindo à partida em local inapropriado, em cima de um morro ao lado da arquibancada. Já próximo do final do jogo, a Polícia chegou e abordou os presentes no local, o famoso "baculejo". Não há informação sobre possíveis detidos.

Antes mesmo da partida, boa parte da torcida do ABC vinha criticando os preços dos ingressos para o setor visitante. As entradas para o duelo fora de casa, no Barretão, custavam entre 50 (meia-entrada) e 100 reais (inteira).

Além do inconveniente com os torcedores, o ABC saiu derrotado por 2 a 0 diante do Santa Cruz-RN. O jogo foi válido pela semifinal da segunda fase do Campeonato Potiguar. Com o resultado, o Mais Querido não tem mais chances de ser campeão do estadual neste ano.

