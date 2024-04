Simeone nega favoritismo e fala sobre confronto contra o Borussia Dortmund: ‘Será intenso’

(Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 12:06 • Madri (ESP)

Em entrevista coletiva pré-jogo entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Champions League, Diego Simeone, técnico dos Colchoneros, nega favoritismo e elogia o duelo decisivo contra o time alemão.

- Será um dos jogos mais intensos da temporada. O Borussia é a equipe que, entre as oito equipes nas quartas de final, demonstra a maior intensidade. Os alemães não perdem fora de casa há quatro meses. O time de Edin Terzic é muito bom no contra-ataque e no jogo aéreo - disse Simeone, em entrevista coletiva.

Simeone deu a entender que teria preferido o jogo de volta no Estádio Wanda Metropolitano com o apoio da torcida, mas que terão que se adaptar.

(Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

- Precisamos fazer um jogo importante, precisamos da nossa torcida e que ela incentive amanhã, trata-se de mostrar o que é necessário para continuar nesta competição. Sabemos das situações importantes que surgem em casa, mas é o futebol e as situações podem mudar - completou o treinador argentino.

O Axel Witsel, jogador do Atlético, também enfatizou que os Rojiblancos não estavam felizes com o sorteio e deixou claro a dificuldade da partida. Para ter sucesso contra seu ex-clube, pelo qual o belga jogou de 2018 a 2022, o time espanhol precisaria do melhor da sua estrela, Antoine Griezmann.

Não ficamos mais felizes porque era o Dortmund em vez de outro time, porque na Liga dos Campeões, em geral, não há jogo fácil - afirmou Witsel.