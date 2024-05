Lewandowski pode ganhar a Bola de Ouro; entenda a situação

(Foto: PAU BARRENA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 13:16 • Barcelona (ESP)

Lewandowski, atacante do Barcelona, pode vencer o prêmio da Bola de Ouro da revista 'France Football' de 2020, no período em que atuava pelo Bayern de Munique. A cerimônia foi cancelada devido à pandemia do COVID-19.

Segundo o jornal catalão 'Diário SPORT', quatro anos depois, a 'France Football' estuda a possibilidade de atribuir o prêmio ao polonês de 35 anos, que além de vencer a Champions League, a Bundesliga e a Copa da Alemanha, marcou 55 gols em 47 jogos e deu 10 assistências.

(Foto: LLUIS GENE / AFP)

Robert Lewandowski conquistou o título de 'The Best' da Fifa nas temporadas 2019/20 e 2020/21, e era o grande favorito a conquistar a honraria pela temporada mágica com os Bávaros, que venceram a Champions sobre o PSG de Neymar e Mbappé.

A entidade máxima do futebol mundial esteve associada ao evento da revista francesa entre os anos de 2010 a 2015, onde eram uma premiação só, até a separação do acordo de fusão.

De acordo com o portal 'Score90', Vinícius Junior, do Real Madrid, é atualmente um dos favoritos a vencer o prêmio, podendo encerrar a fila de 17 anos sem brasileiros ganhando a Bola de Ouro. A premiação será feita no final do ano, sem data prevista.