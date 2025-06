Xabi Alonso precisa quebrar ‘maldição’ no Real Madrid; entenda

Com Xabi Alonso anunciado oficialmente como treinador do Real Madrid, a equipe merengue inicia uma nova era sob o comando espanhol. Entretanto, o ex-jogador, além da desconfiança de um novo trabalho, precisa enfrentar uma "maldição" à frente do clube madrilenho: desde 2003, nenhum treinador, nascido na Espanha, conseguiu chegar ao sucesso no time.

O último trabalho espanhol que teve sucesso no Real Madrid completou 22 anos em 2025 com Vicente del Bosque. Em 2003, ele conquistou sete títulos pela equipe e saiu ao fim de seu contrato. Após o treinador, seis comandantes nascidos na Espanha passaram pelo comando do clube madrilenho e nenhum dele conseguiu ter sucesso no time.

Técnicos espanhóis não conseguem o sucesso no Real Madrid

Após um suposto sintoma de "esgotamento", sentido por Florentino Pérez sobre o trabalho de Vicente del Bosque, foi José Antonio Camacho o primeiro a assumir da lista. O treinador ficou apenas 117 dias no comando, durante 2004. Conhecido por seu estilo exigente, não resistiu à falta de sintonia com um elenco de estrelas. Seu sucessor, Mariano García Remón, durou 101 dias. Já Juan Ramón López Caro, interino em 2005/06, ficou 207 dias e encerrou sua passagem com a emblemática frase: "No Real Madrid, o segundo lugar é um fracasso".

Juande Ramos, quase chegou perto do Barcelona, mas levou um histórico 2 a 6 no Bernabéu, e também não resistiu. Rafa Benítez, com seu estilo controlador e detalhista, tentou modificar hábitos e métodos - como pedir a Modric que não usasse o exterior do pé - mas encontrou resistência interna e caiu após 215 dias. Julen Lopetegui, nomeado após a Copa do Mundo de 2018, sequer completou cinco meses. Após um início promissor, uma série de derrotas culminou no humilhante 5 a 1 para o Barcelona, selando sua demissão.

Xabi Alonso busca quebrar a "maldição"

Xabi Alonso, no entanto, parece carregar credenciais que o diferenciam. É um espanhol que conhece o peso da camisa branca e os bastidores do clube. Foi campeão europeu como jogador e absorveu experiências com técnicos vencedores. No Leverkusen, provou ter ideias modernas, boa leitura de jogo e gestão de grupo - algo essencial em um clube com tantos egos e pressão midiática.

Xabi Alonso vai substituir Ancelotti no Real Madrid (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

A história recente mostra que o Real Madrid prefere técnicos estrangeiros: desde Del Bosque, os 62 títulos conquistados por treinadores não espanhóis superam os 53 ganhos por nacionais. Xabi Alonso chega ao cargo buscando quebrar essa "maldição", e se tornar o primeiro técnico espanhol a ter sucesso no clube desde 2003.

