Wolverhampton de Vitor Pereira amarga lanterna e ainda não ganhou na Premier League
Time comandado pelo técnico ex-Corinthians e Flamengo vive o pior início de temporada em sua história na elite inglesa
O Wolverhampton, comandado pelo técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, vive o pior início de temporada em sua história na Premier League. Ao perder por 2 a 0 para o Sunderland neste sábado (18), pela oitava rodada, a equipe inglesa ainda não sentiu o sabor da vitória e soma seis derrotas e dois empates no campeonato.
Vitor Pereira está no Wolverhampton desde dezembro de 2024, quando assumiu em crise e foi o principal responsável pela reviravolta do clube na Premier League. A equipe estava na zona de rebaixamento, mas, depois da chegada do técnico português, os Wolves engataram uma sequência de vitórias consecutivas para escapar da degola.
Apesar de ter sido o herói do Wolverhampton na última temporada, Vitor Pereira vive momento conturbado na Inglaterra. Com Jhon Arias, João Gomes e André entre os titulares, a equipe ainda não conseguiu triunfar em nenhuma partida em 2025/26, e terá vida difícil para sair da zona de rebaixamento.
Mesmo em crise, Wolverhampton renovou com Vitor Pereira
Porém, mesmo com a campanha fraca no início da Premier League, é importante recordar em que contexto Pereira chegou nos Wolves. O português assumiu a equipe na 19ª colocação da Premier, em dezembro de 2024, com apenas seis pontos somados em 19 partidas sob a gestão de Gary O'Neil.
Sob sua liderança, a equipe reagiu com 10 vitórias nos 22 jogos restantes do campeonato, incluindo uma sequência de seis triunfos consecutivos entre março e abril. A equipe terminou a temporada em 16º lugar, com 42 pontos.
