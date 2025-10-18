‘Desastre sem Messi’, diz jornal espanhol sobre Barcelona

Desde que Lionel Messi deixou o Barcelona, alguns ainda acreditam que o clube não conseguiu superar a perda de um gênio, mesmo sendo um dos melhores times do mundo atualmente. De acordo com o jornal espanhol "As", um dos aspectos que o Barça ainda não conseguiu preencher foi em cobranças de falta.

Em sua passagem pelo Barcelona, Messi marcou 50 gols de falta — o último deles em maio de 2021, na partida contra o Valencia. Desde então, a equipe catalã conseguiu marcar apenas três gols de falta direta. Segundo o periódico, diversos gols foram marcados em escanteios ou jogadas ensaiadas, mas em lances de tiro direto o número é "irrisório".

— O Barcelona tem um problemão com as cobranças de falta desde que Leo Messi deixou o clube. É de chorar [...] Desde que Messi saiu, muitos jogadores tentaram assumir seu lugar. O que mais tentou, possivelmente Raphinha, mas também Lewandowski e Ferran Torres. Rashford, que cobrava faltas no Manchester United, poderia tentar. Em outros momentos, jogadores como Gündogan, Memphis Depay, Ansu Fati, Coutinho, Dembélé, Marcos Alonso, Jordi Alba, Piqué... tentaram o gol de falta direta. Todos eles com pouca sorte. — escreveu o "As".

Jornal espanhol "As" analisa aproveitamento em faltas do Barcelona desde a saída de Lionel Messi (Foto: Reprodução)

Tradução: "Cobranças de Falta: Um Desastre Desde a Despedida de Messi. O Barcelona mal marcou gols de falta direta nas últimas temporadas. Não há um especialista indiscutível."

Quantas vezes o Barcelona marcou gols de falta desde Messi?

Na temporada 2024/25, o Barcelona tentou 27 chutes em faltas diretas no Campeonato Espanhol, mas apenas Pablo Torre conseguiu marcar. Em 2023/24, foram marcados dois gols em 21 tentativas: Ferran Torres foi o primeiro a marcar de falta após Messi e, logo depois, Robert Lewandowski também fez gol de falta.

