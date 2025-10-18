Golaço de bicicleta contra o Barcelona leva a web à loucura: ‘Histórico’
Axel Witsel acerta finalização espetacular e empata o jogo contra o time catalão
A La Liga presenciou um momento de pura magia neste sábado (18). O meia Axel Witsel, do Girona, marcou um golaço de bicicleta contra o Barcelona, levando a internet à loucura. O lance, que empatou a partida, gerou uma onda de reações nas redes sociais.
O Barcelona vencia a partida por 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada de La Liga, quando o Girona chegou ao ataque. Após um cruzamento na área, o experiente volante belga Axel Witsel não pensou duas vezes: emendou uma bicicleta perfeita, sem chances para o goleiro Ter Stegen, empatando o confronto e mudando completamente o cenário do jogo.
Nas redes sociais, torcedores e fãs de futebol ficaram espantados com a beleza do gol. Muitos classificaram o lance como "pintura", "obra de arte".
Veja golaço de Witsel contra o Barcelona e a reação da web
Tradução: Como diabos Alexis Sanchez vai marcar um gol em você e duas semanas depois AXEL WITSEL marca um gol de bicicleta?
Tradução: A partida do Axel Witsel em Montjuic, aos 36 anos, está sendo um autêntico ESPETÁCULO.
Ele está enlouquecendo o Barça no ataque com suas subidas e anulando [o time] muito bem defensivamente. Brutal.
Tradução: Golaço histórico de bicicleta de Witsel contra o Barça
