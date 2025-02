Joia do Arsenal é barrada de vestiário pela Premier League; entenda

Jovem promessa do Arsenal enfrenta uma restrição incomum que gerou a revolta de Mikel Arteta. Ethan Nwaneri, apesar de seu talento inegável, marcado por um gol na vitória de 5 a 1 contra o Manchester City, não pode compartilhar o vestiário com seus companheiros de equipe devido a leis de proteção da liga. Com 17 anos, o jovem só poderá utilizar o mesmo local que os outros jogadores quando completar 18 anos.

- Ethan não pode ficar em nosso vestiário ainda, o que é inacreditável. Ele precisa se vestir em outro lugar, mesmo no dia do jogo - lamentou Arteta.

A restrição permanecerá até 21 de março, quando Nwaneri atingirá a maioridade, permitindo-lhe finalmente compartilhar o vestiário com o restante da equipe profissional.

Amizade no Arsenal

Apesar dessa limitação, a relação de Nwaneri com seus companheiros de equipe, especialmente com o lateral-esquerdo Lewis-Skelly, tem sido um ponto positivo. O colega é seis meses mais velho que o garoto de 17 anos.

- Quando você vê esses dois (Lewis-Skelly e Nwaneri) caminhando um ao lado do outro, conversando, há um vínculo e uma química ali - revelou o treinador.

Nwaneri, com 22 jogos e sete gols na temporada, tem se destacado sob a orientação de Arteta. O jovem jogador já fez história na Premier League ao se tornar o jogador mais jovem a entrar em campo na competição, um recorde estabelecido em 18 de setembro de 2022, aos 15 anos e 181 dias, durante uma vitória por 3 a 0 sobre o Brentford.