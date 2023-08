O volante Willian Arão, ex-Flamengo, acertou sua transferência para o Panathinaikos, da Grécia. De acordo com o portal "Ge", o jogador estará viajando nesta quinta-feira rumo ao país para a assinatura do contrato e o anúncio oficial. O contrato será válido até o fim do primeiro semestre de 2025, com opção de extensão até o ano seguinte.