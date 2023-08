Arábia Saudita supera LaLiga em gastos na janela; veja comparação entre países ao redor do mundo

Premier League lidera com folgas



✔️ Quando o assunto é janela de transferências, ninguém chega perto da Premier League. Até o momento, os clubes da elite do futebol inglês já gastaram mais de € 2 bilhões (R$ 10,8 bilhões) em contratações.



✔️ Em seguida, aparecem quatro ligas com valores parecidos: Serie A (ITA), Bundesliga (ALE), Ligue 1 (FRA) e... SAUDI PRO LEAGUE, da Arábia Saudita.



✔️ É isso mesmo! Até o momento, os clubes da liga saudita abriram mais o bolso do que as equipes da tradicional LaLiga, da Espanha.