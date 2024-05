Wendell, do Porto, se emociona com convocação para disputar a Copa América: ‘Realização de um sonho’

Wendell atuou no amistoso contra a Inglaterra. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 17:41 • Redação do Lance!

Wendell, lateral-esquerdo do Porto, vive uma temporada de destaque no futebol europeu. Aos 30 anos, o jogador é um dos grandes nomes dos Dragões e, mais uma vez, foi chamado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na Copa América, entre os dias 20 de junho e 14 de julho, e também nos amistosos contra México e Estados Unidos.

Convocado pela terceira vez na carreira, o lateral não escondeu a emoção com o momento e relembrou a frustração de ter sido cortado dos Jogos Olímpicos em 2016:

- Estou extremamente feliz. Ser chamado para defender o meu país em uma grande competição como a Copa América é a realização de um sonho. Já estive muito perto de participar dos Jogos Olímpicos, no Brasil, mas uma lesão interrompeu aquele sonho. Agora, veio essa grande notícia e estou bem emocionado, sem palavras para descrever a alegria que estou sentindo”, afirmou.

Wendell entre Richarlison e Andreas Pereira em treino pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação)

Além disso, agradeceu a oportunidade dada pelo treinador Dorival Júnior e prometeu comprometimento total nos próximos jogos com a Seleção Brasileira:

- Gostaria de agradecer ao professor Dorival e à toda comissão técnica da seleção, que me deram uma chance, nos jogos contra Inglaterra e Espanha, e, agora, estão me dando essa nova oportunidade na Copa América. Me dedicarei de corpo e alma para retribuir essa confiança e, ao lado de todos os jogadores e profissionais do nosso grupo, lutar para ganhar esse troféu.

Wendell estará no elenco principal da Seleção Brasileira pela terceira vez em sua carreira. Em 2016, ele havia feito parte do elenco para os jogos contra Bolívia e Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Em março deste ano, foi titular na vitória diante da Inglaterra e no empate com a Espanha.

Por diversas vezes, o lateral também esteve presente nas equipes de base da seleção e participou de todo o ciclo olímpico para a edição de 2016, no Rio de Janeiro, mas acabou ficando de fora do torneio por conta de uma lesão no tornozelo, semanas antes da chamada final para o torneio.

A grande fase de Wendell no Porto

Com grandes atuações, Wendell vive o seu melhor momento pelo Dragão. Na temporada 23/24, foram 33 atuações, com quatro bolas na rede e três passes decisivos. Já na temporada passada, marcou dois gols e deu cinco assistências, em 44 partidas disputadas, maior número desde a temporada 2015/16.

O brasileiro vem sendo elogiado pela imprensa portuguesa e internacional por sua evolução defensiva e, principalmente, sua participação ofensiva, aparecendo bastante na construção das jogadas e em finalizações.

O lateral-esquerdo também valorizou o trabalho do treinador português Sérgio Conceição, do Porto:

- É importante ressaltar a importância do Porto e de todo o nosso elenco e comissão técnica nesse meu momento. Eu não estaria sendo convocado para a seleção se o trabalho no dia a dia não estivesse sendo bem feito. Nós temos o Mister Conceição, que é um ótimo profissional e sou muito grato a ele por todos os ensinamentos e conselhos que me deu ao longo desses anos em Portugal. Se eu melhorei como jogador, devo muito a ele.

Ao todo, já disputou 104 jogos, marcou sete gols, deu nove assistências e conquistou cinco títulos: Primeira Liga (2021/22), Taça de Portugal (2021/22 e 2022/23), Taça da Liga (2022/23) e Supertaça de Portugal (2022). O sexto, inclusive, pode vir no próximo dia 26 de maio, quando os Dragões enfrentam o Sporting, pela decisão da Taça de Portugal.

Wendell comemora gol marcado no dérbi contra o Benfica. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

