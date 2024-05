URGENTE! Kylian Mbappé dá ultimato sobre futuro no PSG; veja pronunciamento oficial

Mbappé com a camisa do PSG. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 15:07 • Paris (FRA)

A novela que tomou conta do noticiário esportivo nos últimos meses está cada vez mais próxima de um desfecho: Kylian Mbappé não seguirá no PSG na próxima temporada. A informação foi confirmada pelo próprio astro, em vídeo divulgado em suas redes sociais. Confira:

O craque afirmou que seu último jogo no Parque dos Príncipes será no próximo domingo (12), diante do Toulouse, e demonstrou emoção em estar de saída do clube:

- Foi uma honra vestir a camisa do maior clube da França e um dos maiores do mundo por todos esses anos. Foi uma experiência que me fez crescer como atleta: pela primeira vez atuei em um local com muita pressão, ao lado dos melhores do mundo e com grandes campeões no futebol.

Além de Messi, Mbappé atuou ao lado de Neymar no PSG. (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Mbappé agradeceu a todos os seus companheiros de time no decorrer da passagem pelo PSG e reafirmou a dificuldade de fazer o pronunciamento:

- É um momento muito difícil, eu não pensei que seria tão complicado. Estou deixando o meu país, a Ligue 1, um campeonato que tanto conheço. Porém, sinto que foi necessário para minha carreira, após sete anos, ter um novo desafio.

Aos 25 anos, Kylian não abriu o jogo em relação ao seu futuro clube, porém, apurações dos mais diversos jornais da Espanha e da França apontam que o astro já assinou o contrato com o Real Madrid.

Apesar de ter fracassado na conquista da Liga dos Campeões, Kylian Mbappé e o PSG ainda podem levantar um último troféu antes de se despedirem: o da Copa da França. A equipe jogará a final do torneio contra o Lyon no próximo dia 25.

Mbappé deu adeus às chances de ganhar a Champions com o PSG. FRANCK FIFE / AFP

Conquistas de Mbappé no PSG

TÍTULOS

6x Campeão da Ligue 1

3x Campeão da Supercopa da França

3x Campeão da Copa da França

2x Campeão da Taça da Liga da França

ESTATÍSTICAS

306 jogos (até o momento)

255 gols - Maior artilheiro da história do clube

96 assistências

Mbappé e Lucas Beraldo vencem a Supercopa da França com o PSG. FRANCK FIFE / AFP