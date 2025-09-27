Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste sábado (27), às 11h15 (de Brasília), no Metropolitano, pela sétima rodada de La Liga. Com milhões gastos na janela de transferências do verão europeu, os rivais chegam em momentos distintos neste início de temporada. De um lado, os Merengues tiveram início perfeito, apenas com vitórias. Já do outro, os comandados de Diego Simeone vivem momento instável.

Real Madrid no primeiro teste

O Real Madrid lidera La Liga com seis vitórias nos seis primeiros jogos. Com Xabi Alonso assumindo o lugar deixado por Carlo Ancelotti, os Merengues foram ao mercado após temporada anterior sem troféus conquistados. Na janela de transferências, os Merengues desembolsaram cerca 170 milhões de euros nas contrarações Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono e Trent Alexander-Arnold.

No Mundial de Clubes, a equipe viveu momentos de altos e baixos, principalmente na montagem do ataque e na formação do elenco. Mesmo com essas indecisões, o Real Madrid chegou na semifinal, onde foram eliminados pelo PSG, por 4 a 0, em atuação ruim da zaga.

Porém, após pré-temporada, ajustes na defesa e jogadores retornando de lesão, como o zagueiro Éder Militão, o Real Madrid se tornou uma equipe sólida defensivamente e letal no ataque, principalmente com Kylian Mbappé, um dos principais artilheiros da Europa neste início de temporada. Em La Liga, seis partidas, seis vitórias, com 14 gols marcados e três sofridos. Na Champions League, teve estreia com erroas, mas, ainda sim, conseguiu a virar sobre o Olympique de Marselha, com dois gols de pênalti do astro francês.

Mesmo com os resultados excelentes, o Real Madrid ainda precisa de uma "validação", já que encarou oponentes de prateleiras abaixo. Neste sábado, terá o primeiro teste de fogo na temporada, contra o Atlético de Madrid, fora de casa, para manter o 100% de aproveitamento e distante do segundo colocado Barcelona, que venceu o Real Oviedo na rodada.

Atlético de Madrid irregular

Na nona colocação de La Liga, o Atlético de Madrid tem início decepcionante na temporada, com apenas duas vitórias e derrota na estreia da Champions, contra o Liverpool. Na janela de transferências, os Colchoneros investiram 180 milhões de euros com as contratações de 10 reforços.

Em 14 temporadas de Simeone no comando do Atleti, o treinador nunca esteve tão pressionado por resultados, principalmente pelo valor gasto na janela. Porém, o início não empolga, com eliminação na fase de grupos do Mundial de Clubes e início pouco inspirado em La Liga. A primeira vitória veio apenas na quarta rodada, após sequência de uma derrota e dois empates.

Na sequência, mesmo com o resultado negativo, teve atuação de elogiável contra o Liverpool, na estreia da Champions League, mas o ritmo não continuou em La Liga com outro empate e vitória no sufoco, contra o Rayo Vallecano, em casa, por 3 a 2.

Em busca de afastar a má fase e a desconfiança sobre o trabalho de Diego Simeone, o Atlético vai com força total para vencer o Clássico de Madri.

