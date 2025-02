O Manchester United não entrou em campo neste sábado, mas foi bastante citado pelos torcedores nas redes sociais. O motivo foi o primeiro gol de Antony pelo Betis, marcado na derrota para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

Embora não tenha conseguido evitar o resultado, o brasileiro foi bastante exaltado pelos internautas, que comemoraram o 'retorno' das boas atuações do atacante, principalmente devido ao gol marcado na sua segunda partida pelo Betis.

Desta forma, os torcedores apontaram um "vilão" para a má fase de Antony na temporada passada: o Manchester United, clube que detém os direitos do brasileiro. Nas redes sociais, o time inglês foi bastante criticado e associado a outros "fracassos" de jogadores, como o caso de Cristiano Ronaldo.

Antony fez sua estreia pelo Betis na última rodada, em casa, no empate com o Atlético de Madrid. Embora não tenha marcado gols, o brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo. Já neste sábado, o jogador também recebeu a premiação, levando os torcedores à loucura.

Veja o primeiro gol de Antony pelo Betis

"Impressionante como o United acaba com os jogadores hoje em dia", escreveu um perfil do X/Twitter. Outra conta opinou: "Tá comprovado, o Manchester United é um cemitério de jogadores".

Já outro publicou: "quem diria que o antony ia voltar a jogar futebol logo após de sair desse cemitério do manchester united. ele sempre foi bom jogador, ótima notícia pra seleção também". "A verdade é que o Manchester United acaba com qualquer jogador, nem o Cr7 foi poupado disso", repercutiu um usuário.

Veja as reações na web

Cristiano Ronaldo viveu período semelhante

O caso de Antony, no entanto, não é o primeiro no Manchester United. Além do brasileiro, outro jogador que não teve o mesmo desempenho em campo e voltou a ter boas atuações após deixar o clube foi Cristiano Ronaldo.

O português retornou ao United na temporada 2021-22 e, apesar de não ter sido brilhante, terminou como artilheiro do time com 24 gols em 39 partidas. No entanto, na temporada seguinte, CR7 perdeu espaço em meio a reformulação.

A gota d'água para a saída de Ronaldo do elenco foi durante uma entrevista ao jornalista Piers Morgan, em que o atacante detonou a diretoria do Manchester United e o técnico da época, Ten Hag, dizendo se sentir traído. O clube imediatamente iniciou o processo de rescisão com o craque.

Na sequência, Cristiano Ronaldo aceitou a proposta do Al-Nassr e se transferiu ao futebol saudita. Logo na primeira temporada, a equipe conquistou a Copa dos Campeões Árabes, em 2023.

Passagem de Antony no Manchester United

Antony chegou ao Manchester United em 2022, após duas temporadas no Ajax, time que se destacou e ganhou destaque no futebol europeu. Embora tenha acumulado gols e boas atuações no seu período pelo clube neerlandês, ele não conseguiu repetir o feito com os ingleses.

No United, na segunda temporada, Antony precisou ser afastado para resolver problemas de acusações de agressão. Além disso, viveu seus piores momentos no time inglês, ficando mais de sete meses sem participar diretamente de gols. A marca negativa fez com que o brasileiro se tornasse alvo da torcida.

O mau rendimento na temporada passada colocou a permanência do jogador em xeque, mesmo com a intenção de seguir defendendo as cores do clube. Ao longo da temporada atual, Antony tornou-se um jogador pouco utilizado. Com a chegada de Ruben Amorim, o técnico decidiu pelo empréstimo do brasileiro na janela de inverno.