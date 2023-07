Antes de chegar ao Qarabag, Julio Romão passou pelas categorias de base de Athletico-PR e Ponte Preta. Já no profissional atuou por Santa Cruz e Santa Clara-POR. No Qarabag, o jogador na temporada passada atuou em 39 jogos, somando mais de 2.200 minutos em campo. A equipe venceu a Liga do Azerbaijão com folga obtendo 90 pontos, sendo nove a mais do que o Sabah Baku, time segundo colocado.