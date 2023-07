O periódico também pontua que o interesse do Barça em Bernardo não é de hoje. Na última temporada, o clube catalão já flertava com a possibilidade de contratar o jogador de 28 anos, que é valorizado pelo técnico Pep Guardiola e, por isso, não tem intenção de liberá-lo com facilidade. Contudo, Bernardo Silva teria um acordo com o treinador; caso deseje sair do Manchester City, Pep não faria nada para impedir.