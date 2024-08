Vitória do São Paulo define penúltimo sul-americano no Super Mundial da Fifa

Calleri celebra vitória do São Paulo sobre o Nacional (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 21:46 • São Paulo (SP)

A vitória do São Paulo sobre o Nacional-URU por 2 a 0 nesta quinta-feira (22), no Morumbis, definiu o penúltimo classificado da América do Sul no Super Mundial da Fifa de 2025. A classificação do Soberano às quartas - ou melhor, a eliminação do time uruguaio nas oitavas - de final da Libertadores fez com que o Boca Juniors assegurasse sua vaga na competição global.

Isso acontece porque pelo menos dois dos representantes sul-americanos no torneio são definidos por meio de ranking montado por Fifa e Conmebol. Nesse sentido, o Nacional poderia ultrapassar os Xeinezes caso avançasse de fase na Libertadores. Com a eliminação, o Boca garante a segunda vaga via ranking, já que o River Plate já havia se classificado com a pontuação.

Além dos rivais argentinos, Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão confirmados na disputa do Super Mundial. Os brasileiros foram campeões da Libertadores em 2021, 2022 e 2023, respectivamente. A última vaga da América do Sul é destinada ao vencedor da Glória Eterna em 2024.

Caso um dos três últimos campeões (ou o River Plate) conquiste novamente o título, o sexto representante também será definido via ranking, e o Olímpia, do Paraguai, herdaria um lugar no torneio da Fifa. Os paraguaios estão empatados com o Nacional em pontos, mas levam vantagem no desempate por terem melhor campanha na Libertadores no ciclo de quatro anos (quartas de final em 2023).

Torcida do Boca Juniors, clube classificado ao Super Mundial da Fifa graças à vitória do São Paulo (Foto: Andres Lavropere/AFP)

Confira os times classificados ao Super Mundial de Clubes de 2025

EUROPA (12 vagas)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Internazionale (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

Atlético de Madrid (Espanha)

RB Salzburg (Áustria)

AMÉRICA DO SUL (seis vagas)

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

River Plate

Boca Juniors

ÁSIA (quatro vagas)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos)

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul)

ÁFRICA (quatro vagas)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Espérance de Tunis (Tunísia)

AMÉRICA DO NORTE E CENTRAL (quatro vagas)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (EUA)

León (México

Pachuca (México)

OCEANIA (uma vaga)

Auckland City (Nova Zelândia)